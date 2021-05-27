Моуриньо хочет видеть в Роме хавбека Арсенала

Гранит Джака может продолжить карьеру в Италии

  • 27.05.2021 15:52
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Моуриньо хочет видеть в Роме хавбека Арсенала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

«Рома» начала работу над трансфером полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки. Его хочет видеть в клубе новый наставник «Ромы» Жозе Моуриньо.

Кроме «Ромы», интерес к Джаке проявляет ряд клубов немецкой Бундеслиги. «Арсенал» хочет за игрока 25 миллионов евро, «Рома» надеется сбить цену до 20 миллионов.

Кроме Джаки, покинуть «Арсенал» нынешним летом могут Виллиан и Эктор Бельерин. В нынешнем сезоне на счету Джаки 1 гол и 2 ассиста в 45 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

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Источник — Twitter

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