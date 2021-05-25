Виллиан хочет вернуться в Челси

Бразильский полузащитник Виллиан намерен покинуть «Арсенал» нынешним летом. Он намерен вернуться в свой предыдущий клуб, «Челси», откуда ушел свободным агентом год назад.
У Виллиана есть еще ряд предложений из Европы, США и Бразилии, но именно вариант с «Челси» для него является приоритетным.
В нынешнем сезоне на счету Виллиана 1 гол и 7 ассистов в 37 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Контракт с «канонирами» рассчитан до лета 2023 года, трансферная стоимость 32-летнего игрока оценивается в 12 миллионов евро.
Источник — Sky Sports
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