Виллиан хочет вернуться в Челси

Бразильский полузащитник Виллиан намерен покинуть «Арсенал» нынешним летом. Он намерен вернуться в свой предыдущий клуб, «Челси», откуда ушел свободным агентом год назад.

У Виллиана есть еще ряд предложений из Европы, США и Бразилии, но именно вариант с «Челси» для него является приоритетным.

В нынешнем сезоне на счету Виллиана 1 гол и 7 ассистов в 37 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Контракт с «канонирами» рассчитан до лета 2023 года, трансферная стоимость 32-летнего игрока оценивается в 12 миллионов евро.