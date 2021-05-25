Виллиан хочет вернуться в Челси

Бразилец намерен покинуть «Арсенал»

  • 25.05.2021 21:02
  • 1056 просмотров
  • 1 комментарий
Виллиан хочет вернуться в Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Бразильский полузащитник Виллиан намерен покинуть «Арсенал» нынешним летом. Он намерен вернуться в свой предыдущий клуб, «Челси», откуда ушел свободным агентом год назад.

У Виллиана есть еще ряд предложений из Европы, США и Бразилии, но именно вариант с «Челси» для него является приоритетным.

В нынешнем сезоне на счету Виллиана 1 гол и 7 ассистов в 37 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Контракт с «канонирами» рассчитан до лета 2023 года, трансферная стоимость 32-летнего игрока оценивается в 12 миллионов евро.

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Источник — Sky Sports

(2 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 21:23
    0
    Вилли, го лучше снова в Шахтёр.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 21:23
    0
    Вилли, го лучше снова в Шахтёр.
    Ссылка
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