Еще один экс-лидер Шахтера готовится вернуться в Бразилию

Виллиан намерен летом покинуть «Арсенал»

  • 18.05.2021 16:29
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Еще один экс-лидер Шахтера готовится вернуться в Бразилию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

32-летний вингер «Арсенала» Виллиан, хорошо известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», собирается в летнее трансферное окно покинуть лондонский клуб.

В связи с этим за ситуацией вокруг футболиста внимательно следят бразильские «Палмейрас» и «Фламенго», которые готовы предложить Виллиану хорошие условия по возвращению в Бразилию, если футболист на это решится.

Контракт Виллиана с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023 года, однако не исключено, что стороны могут согласовать вопрос его полюбовного досрочного расторжения.

В текущем сезоне на счету бразильца 37 матчей во всех турнирах, 1 забитый мяч и 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что вариант с возвращением в Бразилию рассматривает другой ключевой в прошлом хавбек «Шахтера» - Дуглас Коста, на которого претендует «Гремио».

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Источник — Torcedores

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