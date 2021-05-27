В конце июля в Киеве состоится 25-тысячник ITF

19-25 июля в столице Украины состоится женский турнир ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000, посвящённый памяти Галины Бакшеевой - украинской теннисистки, выступавшей в период 60-80-х годов.



Матчи будут проходить на грунтовых кортах теннисного комплекса «Антей».



«Baksheeva Cup» станет первым турниром с призовым фондом $25,000 в Украине за последние пять лет. В 2016 году женские 25-тысячники ITF состоялись в Харькове и Буче.