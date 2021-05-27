Рейтинг ФИФА. Украина сохранила место в топ-25

В обновленном рейтинге ФИФА сборная Украины сохранила свою 24-ю позицию.
После предыдущего обновления команда Андрея Шевченко сыграла лишь один товарищеский матч против сборной Бахрейна (1:1).
Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды - 16, Австрия - 23, Северная Македония - 65. Все без изменений.
Соперники в отборочном турнире ЧМ-2022 занимают следующие позиции: Франция - 2, Финляндия - 54, Босния и Герцеговина - 55, Казахстан - 124. Все без изменений.
Полный рейтинг здесь.
Топ-10 рейтинга ФИФА
Источник — ФИФА
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