Рейтинг ФИФА. Украина сохранила место в топ-25

Особых изменений в мировой классификации нет

  • 27.05.2021 12:40
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Рейтинг ФИФА. Украина сохранила место в топ-25
© УАФ

В обновленном рейтинге ФИФА сборная Украины сохранила свою 24-ю позицию.
 
После предыдущего обновления команда Андрея Шевченко сыграла лишь один товарищеский матч против сборной Бахрейна (1:1).
 
Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды - 16, Австрия - 23, Северная Македония - 65. Все без изменений.
 
Соперники в отборочном турнире ЧМ-2022 занимают следующие позиции: Франция - 2, Финляндия - 54, Босния и Герцеговина - 55, Казахстан - 124. Все без изменений.

Полный рейтинг здесь.

Топ-10 рейтинга ФИФА 

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Источник — ФИФА

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