Рейтинг ФИФА. Украина после матчей отбора ЧМ-2022 сохранила свою позицию

В обновленном рейтинге ФИФА по итогам мартовских матчей отбора ЧМ-2022 сборная Украины сохранила свою 24-ю позицию.

Команда Андрея Шевченко открыла отбор поединками против Франции, Финляндии и Казахстана. Все игры завершилась вничью 1:1.

Среди соперников по отбору выше Украины только Франция, которая занимает 2-е место. В рейтинге УЕФА Украина находится на 16-м месте.

В рейтинге ФИФА топ-5 занимают Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.