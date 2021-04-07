Рейтинг ФИФА. Украина после матчей отбора ЧМ-2022 сохранила свою позицию

Сборная входит в топ-25 лучших в мире

  • 07.04.2021 17:17
  • 521 просмотр
  • 2 комментария
Рейтинг ФИФА. Украина после матчей отбора ЧМ-2022 сохранила свою позицию
© uaf.ua

В обновленном рейтинге ФИФА по итогам мартовских матчей отбора ЧМ-2022 сборная Украины сохранила свою 24-ю позицию.

Команда Андрея Шевченко открыла отбор поединками против Франции, Финляндии и Казахстана. Все игры завершилась вничью 1:1.

Среди соперников по отбору выше Украины только Франция, которая занимает 2-е место. В рейтинге УЕФА Украина находится на 16-м месте.

В рейтинге ФИФА топ-5 занимают Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    LEOLEO
    online
      LEOLEO, 07.04.2021 17:28
    0
    Почему в топ 25? В топ 24 !!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2021 17:19
    0
    Толку то если пролетим с чм
    Ссылка
    LEOLEO
    online
      LEOLEO, 07.04.2021 17:28
    0
    Почему в топ 25? В топ 24 !!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2021 17:19
    0
    Толку то если пролетим с чм
    Ссылка
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