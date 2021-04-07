Рейтинг ФИФА. Украина после матчей отбора ЧМ-2022 сохранила свою позицию

В обновленном рейтинге ФИФА по итогам мартовских матчей отбора ЧМ-2022 сборная Украины сохранила свою 24-ю позицию.
Команда Андрея Шевченко открыла отбор поединками против Франции, Финляндии и Казахстана. Все игры завершилась вничью 1:1.
Среди соперников по отбору выше Украины только Франция, которая занимает 2-е место. В рейтинге УЕФА Украина находится на 16-м месте.
В рейтинге ФИФА топ-5 занимают Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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