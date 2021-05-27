Рио ФЕРДИНАНД: «Игрокам Манчестер Юнайтед не хватило креатива»

Легенда английского «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал поражение команды Уле Гуннара Сульшера от испанского «Вильярреала» (1:1, 10:11 по пен.) в финале Лиги Европы.

«В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» рассчитывал, что отдельные игроки будут делать результат. Сегодня им этого не удалось. «Манчестер Юнайтед» не создавал моментов в третьей зоне, им не хватало воображения и креатива», - сказал Фердинанд.

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