36 фиаско подряд: Де Хеа не может отбить пенальти более пяти лет

Испанский голкипер не специализируется на 11-метровых

  • 27.05.2021 07:19
  • 3612 просмотров
  • 7 комментариев
36 фиаско подряд: Де Хеа не может отбить пенальти более пяти лет
© Getty Images/Global Images Ukraine

В финале Лиги Европы сезона-2020/21 испанский «Вильярреал» по пенальти выиграл у английского «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 по пен.).

Однако далеко не все испанцы радовались после матча. Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа не просто не забил решающий пенальти, но и пропустил после всех 11 ударов соперника.

Более того, Де Хеа не отбивает ни одного пенальти с 23 апреля 2016 года. За это время в его ворота залетели 36 мячей.

Напомним, в 2018 году на чемпионате мира в России Де Хеа в серии послематчевых пенальти не смог отразить ни одного из четырех ударов хозяев Мундиаля, из-за чего сборная Испании вылетела после стадии 1/8 финала.

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 27.05.2021 08:28
    +1
    а ещё говорят, что пенальти это лотерея.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 27.05.2021 08:26
    +2
    Серйозно, схоже Сульшер не ті заміни зробив, судячи з цієї статистики треба було випустити резервного голкіпера
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 27.05.2021 08:22
    0
    МЮ нужно Де Хеа обменять на Облака и проблемы все будут решены!
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 27.05.2021 08:05
    0
    Надо продавать его за любые деньги Мю и так наверное упал в цене
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 27.05.2021 08:03
    +4
    igor_986, 27.05.2021 07:31
    Ска, а мог же постоянно в один угол прыгать, верняк бы хоть что то отбил . И что Сульшер не знал про его проф не пригодность к пенальти? Мог бы и дублей выпустить хуже бы небыло
    Так навіть проти Вільяреала 3 рази (як мінімум) навіть пригати не потрібно було....Потрібно було просто стояти
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 27.05.2021 07:31
    -1
    Ска, а мог же постоянно в один угол прыгать, верняк бы хоть что то отбил . И что Сульшер не знал про его проф не пригодность к пенальти? Мог бы и дублей выпустить хуже бы небыло
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 27.05.2021 07:25
    0
    О це то позор чуваку. Статисти, Ви своїми записками угрґохали впевненість цього ветерана((((
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 27.05.2021 08:03
    +4
    igor_986, 27.05.2021 07:31
    Ска, а мог же постоянно в один угол прыгать, верняк бы хоть что то отбил . И что Сульшер не знал про его проф не пригодность к пенальти? Мог бы и дублей выпустить хуже бы небыло
    Так навіть проти Вільяреала 3 рази (як мінімум) навіть пригати не потрібно було....Потрібно було просто стояти
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 27.05.2021 08:26
    +2
    Серйозно, схоже Сульшер не ті заміни зробив, судячи з цієї статистики треба було випустити резервного голкіпера
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 27.05.2021 08:28
    +1
    а ещё говорят, что пенальти это лотерея.
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 27.05.2021 08:22
    0
    МЮ нужно Де Хеа обменять на Облака и проблемы все будут решены!
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 27.05.2021 08:05
    0
    Надо продавать его за любые деньги Мю и так наверное упал в цене
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 27.05.2021 07:25
    0
    О це то позор чуваку. Статисти, Ви своїми записками угрґохали впевненість цього ветерана((((
    Ссылка
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