36 фиаско подряд: Де Хеа не может отбить пенальти более пяти лет

В финале Лиги Европы сезона-2020/21 испанский «Вильярреал» по пенальти выиграл у английского «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 по пен.).

Однако далеко не все испанцы радовались после матча. Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа не просто не забил решающий пенальти, но и пропустил после всех 11 ударов соперника.

Более того, Де Хеа не отбивает ни одного пенальти с 23 апреля 2016 года. За это время в его ворота залетели 36 мячей.

Напомним, в 2018 году на чемпионате мира в России Де Хеа в серии послематчевых пенальти не смог отразить ни одного из четырех ударов хозяев Мундиаля, из-за чего сборная Испании вылетела после стадии 1/8 финала.