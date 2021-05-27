Андронов — Дзюбе: «Тренеришка» Эмери выпьет заслуженно»

Известный комментатор Алексей Андронов пошутил над 32-летним российским экс-нападающим «Спартака» Артемом Дзюбой.
«Поздравляю Артема Дзюбу! Надеюсь, ты уснешь сегодня. А вот Унаи «Тренеришка» Эмери — выпьет заслуженно!», — написал Андронов.
В финале Лиги Европы «Вильярреал» под руководством Унаи Эмери обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 по пенальти).
В 2012-м году Эмери возглавлял «Спартак», за который играл Дзюба. В ноябре журналисты попытались взять у Артема комментарий после поражения от московского «Динамо» со счетом 1:5, но футболист отказался, заявив: «Да вон, пусть говорит наш тренеришка».
На протяжении карьеры Эмери выиграл 11 трофеев.
Источник — Telegram
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