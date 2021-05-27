10 из 11 трофеев — кубки. Эмери в очередной раз выиграл Лигу Европы

Испанский тренер стал победителем турнира в четвертый раз в карьере

  • 27.05.2021 01:26
  • 410 просмотров
  • 2 комментария
10 из 11 трофеев — кубки. Эмери в очередной раз выиграл Лигу Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

49-летний главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери вместе со своей командой одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы (1:1, 11:10 по пенальти).

Это первый трофей Эмери в «Вильярреале», специалист возглавляет команду с 2020 года.

Всего это 11-й трофей в карьере Эмери. Примечательно, что 10 из них — кубки. В частности, Эмери четырежды выиграл Лигу Европы (три из них с «Севильей») и по два раза — Кубок Франции, Суперкубок Франции и Кубок французской лиги.

Единственный некубковый трофей в карьере Эмери — победа в чемпионате Франции во главе ПСЖ в сезоне 2017/2018.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 27.05.2021 01:58
    +1
    Молодчина!
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 27.05.2021 01:37
    +2
    Унаи Эмери фартовый - надо брать его к нам - в Металлист - другого выхода нет. С ним сможем выиграть Кубки.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 27.05.2021 01:37
    +2
    Унаи Эмери фартовый - надо брать его к нам - в Металлист - другого выхода нет. С ним сможем выиграть Кубки.
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 27.05.2021 01:58
    +1
    Молодчина!
    Ссылка
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