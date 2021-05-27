10 из 11 трофеев — кубки. Эмери в очередной раз выиграл Лигу Европы

49-летний главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери вместе со своей командой одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы (1:1, 11:10 по пенальти).
Это первый трофей Эмери в «Вильярреале», специалист возглавляет команду с 2020 года.
Всего это 11-й трофей в карьере Эмери. Примечательно, что 10 из них — кубки. В частности, Эмери четырежды выиграл Лигу Европы (три из них с «Севильей») и по два раза — Кубок Франции, Суперкубок Франции и Кубок французской лиги.
Единственный некубковый трофей в карьере Эмери — победа в чемпионате Франции во главе ПСЖ в сезоне 2017/2018.
Источник — Sport.ua
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