Завацкая пробилась в финал квалификации Ролан Гаррос

Украинка одержала волевую победу в полуфинале квалификации

  • 26.05.2021 20:46
  • 1822 просмотра
  • 3 комментария
Завацкая пробилась в финал квалификации Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№129 WTA) продолжает побеждать в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В полуфинале отбора украинка, посеянная под 21 номером, обыграла Кристину Кучову из Словакии (№149 WTA).
 
Ролан Гаррос. Второй круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Кристина Кучова (Словакия) – 4:6, 6:3, 6:3
 
В финале отбора Завацкая сразится против Коко Вандевей из США или Анастасии Гасановой из России.

Катарина второй раз играет в квалификации грунтового мейджора и второй раз дошла до финала. В 2019 году пробиться в основу не получилось. 

Ранее в финал отбора вышли Ангелина Калинина и Илья Марченко.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Виктор Чеботарёв
      Виктор Чеботарёв, 26.05.2021 22:01
    0
    Она после болезни играет?
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 26.05.2021 21:36
    -1
    З перемогою, але гра дуже посередня.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 26.05.2021 21:05
    +7
    Молодець!Давно я такого не бачив в ії виконанніКатаріна виглядала дуже пристойно,ріноманітна гра з дропамі та вінерсамі.Не зломалась після першого сета,і як суперниця не хітрувала(мед.тайм-аут)довела,що вона сегодня була краща!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 26.05.2021 21:05
    +7
    Молодець!Давно я такого не бачив в ії виконанніКатаріна виглядала дуже пристойно,ріноманітна гра з дропамі та вінерсамі.Не зломалась після першого сета,і як суперниця не хітрувала(мед.тайм-аут)довела,що вона сегодня була краща!
    Ссылка
    Виктор Чеботарёв
    online
      Виктор Чеботарёв, 26.05.2021 22:01
    0
    Она после болезни играет?
    Ссылка
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