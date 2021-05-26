Завацкая пробилась в финал квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№129 WTA) продолжает побеждать в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В полуфинале отбора украинка, посеянная под 21 номером, обыграла Кристину Кучову из Словакии (№149 WTA).
Ролан Гаррос. Второй круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Кристина Кучова (Словакия) – 4:6, 6:3, 6:3
В финале отбора Завацкая сразится против Коко Вандевей из США или Анастасии Гасановой из России.
Катарина второй раз играет в квалификации грунтового мейджора и второй раз дошла до финала. В 2019 году пробиться в основу не получилось.
Ранее в финал отбора вышли Ангелина Калинина и Илья Марченко.
Источник — Sport.ua
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