Завацкая пробилась в финал квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№129 WTA) продолжает побеждать в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В полуфинале отбора украинка, посеянная под 21 номером, обыграла Кристину Кучову из Словакии (№149 WTA).



Ролан Гаррос. Второй круг квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Кристина Кучова (Словакия) – 4:6, 6:3, 6:3



В финале отбора Завацкая сразится против Коко Вандевей из США или Анастасии Гасановой из России.

Катарина второй раз играет в квалификации грунтового мейджора и второй раз дошла до финала. В 2019 году пробиться в основу не получилось.

Ранее в финал отбора вышли Ангелина Калинина и Илья Марченко.