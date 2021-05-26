Еще один камбэк. Марченко – в финале квалификации Ролан Гаррос

Украинский теннисист Илья Марченко (№161 АТР) добыл еще одну непростую победу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В полуфинале отбора украинец одолел Андрея Кузнецова из России (№448 АТР), который ранее входил в топ-40.
Ролан Гаррос. Второй круг квалификации
Илья Марченко (Украина) – Андрей Кузнецов (Россия) – 3:6, 6:4, 6:3
В финале квалификации Марченко сразится против Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов (№154 АТР).
Отметим, что Марченко в третий раз в карьере сыграет в финале отбора. Ранее он проходил в основу через квалификацию всего один раз (2015).
Ранее в финал квалификации пробилась Ангелина Калинина.
Источник — Sport.ua
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