Еще один камбэк. Марченко – в финале квалификации Ролан Гаррос

Украинский теннисист Илья Марченко (№161 АТР) добыл еще одну непростую победу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В полуфинале отбора украинец одолел Андрея Кузнецова из России (№448 АТР), который ранее входил в топ-40.



Ролан Гаррос. Второй круг квалификации

Илья Марченко (Украина) – Андрей Кузнецов (Россия) – 3:6, 6:4, 6:3



В финале квалификации Марченко сразится против Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов (№154 АТР).



Отметим, что Марченко в третий раз в карьере сыграет в финале отбора. Ранее он проходил в основу через квалификацию всего один раз (2015).

Ранее в финал квалификации пробилась Ангелина Калинина.