Еще один камбэк. Марченко – в финале квалификации Ролан Гаррос

Илья снова проиграл первую партию, но сумел добыть общую победу

  • 26.05.2021 15:53
  • 488 просмотров
  • 2 комментария
Еще один камбэк. Марченко – в финале квалификации Ролан Гаррос
© ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№161 АТР) добыл еще одну непростую победу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В полуфинале отбора украинец одолел Андрея Кузнецова из России (№448 АТР), который ранее входил в топ-40.
 
Ролан Гаррос. Второй круг квалификации
Илья Марченко (Украина) – Андрей Кузнецов (Россия) – 3:6, 6:4, 6:3
 
В финале квалификации Марченко сразится против Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов (№154 АТР).
 
Отметим, что Марченко в третий раз в карьере сыграет в финале отбора. Ранее он проходил в основу через квалификацию всего один раз (2015).

Ранее в финал квалификации пробилась Ангелина Калинина

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 26.05.2021 16:01
    0
    Доволі впевнено.Подяка за ще одного москавіта.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 26.05.2021 15:58
    +1
    Это камбэчище, да еще и против кого! Он до этого, два раза москалю влетал... Красава Илюха!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 26.05.2021 15:58
    +1
    Это камбэчище, да еще и против кого! Он до этого, два раза москалю влетал... Красава Илюха!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 26.05.2021 16:01
    0
    Доволі впевнено.Подяка за ще одного москавіта.
    Ссылка
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