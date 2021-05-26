Вильярреал – Манчестер Юнайтед. Морено против Погба. Стартовые составы

Финальный матч Лиги Европы начнется в Гданьске 26 мая в 22:00

  • 26.05.2021 20:50
  • 2642 просмотра
  • 4 комментария
Вильярреал – Манчестер Юнайтед. Морено против Погба. Стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 мая, состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед».

Встреча состоится в Гданьске. Стартовый свисток француза Клемана Тюрпена прозвучит в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире поединок покажут телеканал «Футбол 2» и видеосервис MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Капуэ, Тригерос, Морено, Бакка, Пино.

Запас: Асенхо, Марио Гаспар, Фунес Мори, Раба, Эступиньян, Алькасер, Морено, Коклен, Пенья, Хауме Коста, Мой Гомес, Ниньо.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Байи, Линделеф, Ван-Биссака, Мактоминей, Погба, Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Кавани.

Запас: Грант, Хендерсон, Магуйар, Мата, Фред, Диалло, Джеймс, Алекс Теллес, Матич, Б.Уильямс, ван де Бек, Туанзебе.

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 26.05.2021 21:53
    +1
    За МЮ - виключно через Фреда, який грав у рідному мені Шахтарі. А так взагалі я за іспанський футбол.
    Ссылка
    TylerDurden--
    online
      TylerDurden--, 26.05.2021 21:37
    0
    Yura Юрий, 26.05.2021 21:07
    голов наверное много будет..хотелось бы.
    буде багато - Байї в старті
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 26.05.2021 21:37
    +2
    С самого детства являюсь фантом Мю сейчас нахожусь в Гданьске и наконец-то я уже на стадионе ураааааааааааааа
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.05.2021 21:07
    +1
    голов наверное много будет..хотелось бы.
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 26.05.2021 21:37
    +2
    С самого детства являюсь фантом Мю сейчас нахожусь в Гданьске и наконец-то я уже на стадионе ураааааааааааааа
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 26.05.2021 21:53
    +1
    За МЮ - виключно через Фреда, який грав у рідному мені Шахтарі. А так взагалі я за іспанський футбол.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.05.2021 21:07
    +1
    голов наверное много будет..хотелось бы.
    Ссылка
    TylerDurden--
    online
      TylerDurden--, 26.05.2021 21:37
    0
    Yura Юрий, 26.05.2021 21:07
    голов наверное много будет..хотелось бы.
    буде багато - Байї в старті
    Ссылка
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