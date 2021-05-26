Вильярреал – Манчестер Юнайтед. Морено против Погба. Стартовые составы

В среду, 26 мая, состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед».
Встреча состоится в Гданьске. Стартовый свисток француза Клемана Тюрпена прозвучит в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире поединок покажут телеканал «Футбол 2» и видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд.
«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Капуэ, Тригерос, Морено, Бакка, Пино.
Запас: Асенхо, Марио Гаспар, Фунес Мори, Раба, Эступиньян, Алькасер, Морено, Коклен, Пенья, Хауме Коста, Мой Гомес, Ниньо.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Байи, Линделеф, Ван-Биссака, Мактоминей, Погба, Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Кавани.
Запас: Грант, Хендерсон, Магуйар, Мата, Фред, Диалло, Джеймс, Алекс Теллес, Матич, Б.Уильямс, ван де Бек, Туанзебе.
Источник — Sport.ua
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