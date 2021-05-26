Стаховский завершает борьбу в отборе Ролан Гаррос

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№209 АТР) завершил выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В полуфинале отбора украинец проиграл пятому сеяному Таро Даниэлю из Японии (№112 АТР).
Ролан Гаррос. Второй круг квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Таро Даниэль (Япония) – 1:6, 4:6
В финале отбора Даниэль сразится против Кентена Али из Франции.
Ранее в финал квалификации вышли Ангелина Калинина и Илья Марченко.
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Источник — Sport.ua
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