Артем МИЛЕВСКИЙ: «Сказали, что выпьешь чай — и хоть сразу на поле»

Украинский форвард продолжает путешествие по минским ресторанам

  • 26.05.2021 16:03
  • 2875 просмотров
  • 2 комментария
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Сказали, что выпьешь чай — и хоть сразу на поле»
© Instagram. Артем Милевский

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», продолжает проводить отпуск в минских ресторанах.

«Заехал к подруге Карине Рутенко, лучшее место. Сказали, выпьешь чай — и как огурец, хоть сразу на поле. Ага, ну-ну», — прокомментировал Артем фото из минского заведения Bloom Eatery.

Ранее Милевский похвастался фотографиями из «Макдональдса» и рыбного ресторана.

В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    ivtbox
    online
      ivtbox, 26.05.2021 16:45
    0
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 16:32
    +1
    на куй тут этот обзор кафэ белораши?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 16:32
    +1
    на куй тут этот обзор кафэ белораши?
    Ссылка
    ivtbox
    online
      ivtbox, 26.05.2021 16:45
    0
    Зразок для молоді...
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