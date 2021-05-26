Артем МИЛЕВСКИЙ: «Сказали, что выпьешь чай — и хоть сразу на поле»

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», продолжает проводить отпуск в минских ресторанах.
«Заехал к подруге Карине Рутенко, лучшее место. Сказали, выпьешь чай — и как огурец, хоть сразу на поле. Ага, ну-ну», — прокомментировал Артем фото из минского заведения Bloom Eatery.
Ранее Милевский похвастался фотографиями из «Макдональдса» и рыбного ресторана.
В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.
Источник — Instagram
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