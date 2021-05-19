ФОТО. Милевский позволил себе пообедать в минском Макдональдсе

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», в отпуске позволил себе пообедать в минском «Макдональдсе».

«Кто любит «Мак» больше, чем я?? В Минске, блин, ностальгия серьезная», — прокомментировал Милевский свежее фото.

В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Милевский покинет «Минай» и продолжит карьеру в зарубежном клубе.