ФОТО. Милевский позволил себе пообедать в минском Макдональдсе

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», в отпуске позволил себе пообедать в минском «Макдональдсе».
«Кто любит «Мак» больше, чем я?? В Минске, блин, ностальгия серьезная», — прокомментировал Милевский свежее фото.
В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Милевский покинет «Минай» и продолжит карьеру в зарубежном клубе.
Источник — Instagram
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