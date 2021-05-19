ФОТО. Милевский позволил себе пообедать в минском Макдональдсе

Украинский нападающий в отпуске обходится без диет

  • 19.05.2021 19:31
  • 1895 просмотров
  • 11 комментариев
ФОТО. Милевский позволил себе пообедать в минском Макдональдсе
© Instagram. Артем Милевский

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», в отпуске позволил себе пообедать в минском «Макдональдсе».

«Кто любит «Мак» больше, чем я?? В Минске, блин, ностальгия серьезная», — прокомментировал Милевский свежее фото.

В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Милевский покинет «Минай» и продолжит карьеру в зарубежном клубе.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 19.05.2021 20:26
    0
    Ви так коментуєте, ніби МакДональдс такий вже поганий, а Міля такий вже крутий, що зайшовши туди перехопити, створив сенсацію.
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 19.05.2021 20:20
    0
    Як добре що ви написали. А Алієв що робить? Тримайте нас в курсі!!!
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 19.05.2021 20:19
    -1
    Та пішов він на..., не пишіть про нього.
    Ссылка
    BcagHuk_u3_JIbga
    online
      BcagHuk_u3_JIbga, 19.05.2021 20:18
    0
    Спорт да, вы уже определитесь сколько он результативных передач сделал в играх за Минай. То 2 передачи, то ноль, вот сейчас 4 сделал...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.05.2021 20:16
    0
    Ёкарный Бабай, 19.05.2021 20:08
    Кола хоть диетическая?
    Кола да, коньяк нет.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.05.2021 20:08
    0
    Кола хоть диетическая?
    Ссылка
    hawk
    online
      hawk, 19.05.2021 20:07
    0
    Ни разу не посещал, и мне лучше драники со сметаной.)
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.05.2021 20:01
    -1
    Беларусь родина картошки и Макдональдс созданы друг для друга
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.05.2021 19:46
    +2
    Важная конечно новость, а так то он давно уже себе позволял все шо угодно, пить так точно, а ща так вообще, карьера то завершена уже по сути
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 19.05.2021 19:44
    -2
    Поручик Ржевский, 19.05.2021 19:37
    Миля, какой Макдоналдс?
    Там же не наливают...
    а он с собой принёс и долил в стаканчик)
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 19.05.2021 19:37
    -3
    Миля, какой Макдоналдс?
    Там же не наливают...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.05.2021 19:46
    +2
    Важная конечно новость, а так то он давно уже себе позволял все шо угодно, пить так точно, а ща так вообще, карьера то завершена уже по сути
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 19.05.2021 20:26
    0
    Ви так коментуєте, ніби МакДональдс такий вже поганий, а Міля такий вже крутий, що зайшовши туди перехопити, створив сенсацію.
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 19.05.2021 20:20
    0
    Як добре що ви написали. А Алієв що робить? Тримайте нас в курсі!!!
    Ссылка
    BcagHuk_u3_JIbga
    online
      BcagHuk_u3_JIbga, 19.05.2021 20:18
    0
    Спорт да, вы уже определитесь сколько он результативных передач сделал в играх за Минай. То 2 передачи, то ноль, вот сейчас 4 сделал...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.05.2021 20:16
    0
    Ёкарный Бабай, 19.05.2021 20:08
    Кола хоть диетическая?
    Кола да, коньяк нет.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.05.2021 20:08
    0
    Кола хоть диетическая?
    Ссылка
    hawk
    online
      hawk, 19.05.2021 20:07
    0
    Ни разу не посещал, и мне лучше драники со сметаной.)
    Ссылка
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