ФОТО. Праздник живота. Милевский продолжает ходить по минским ресторанам

Украинский форвард в отпуске не слишком пристально следит за режимом

  • 20.05.2021 18:06
  • 3290 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Праздник живота. Милевский продолжает ходить по минским ресторанам
© Instagram. Артем Милевский

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», проводит отпуск в Минске, посещая различные заведения.

Артем начал с «Макдональдса», а продолжил в рыбном ресторане «Seafoodbar Minsk».

«Ответ Киеву на «Fish Fetish», — прокомментировал Милевский свежее фото.

В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Милевский покинет «Минай» и продолжит карьеру в зарубежном клубе.

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    KO JT
    online
      KO JT, 20.05.2021 19:32
    0
    А то что лобстеры бобруйские за витриной?)Беларусь же славится своими креветками и иными продуктами морскими которые в рашку продает.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 20.05.2021 19:23
    0
    Скоро и Селя подтянется.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.05.2021 18:55
    0
    Не красиво. Обжорство в такое трудное для народа время.
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 20.05.2021 18:23
    0
    Hemingway, 20.05.2021 18:09
    Це просто свято якесь - стільки матеріалів про Мілевського та Алієва на спорт.уа. Дійсно потрібну роботу виконуєте, дякуємо! Продовжуйте тримати нас в курсі!
    Собирают весь мусор.
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 20.05.2021 18:09
    +1
    Це просто свято якесь - стільки матеріалів про Мілевського та Алієва на спорт.уа. Дійсно потрібну роботу виконуєте, дякуємо! Продовжуйте тримати нас в курсі!
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 20.05.2021 18:09
    +1
    Це просто свято якесь - стільки матеріалів про Мілевського та Алієва на спорт.уа. Дійсно потрібну роботу виконуєте, дякуємо! Продовжуйте тримати нас в курсі!
    Ссылка
    KO JT
    online
      KO JT, 20.05.2021 19:32
    0
    А то что лобстеры бобруйские за витриной?)Беларусь же славится своими креветками и иными продуктами морскими которые в рашку продает.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 20.05.2021 19:23
    0
    Скоро и Селя подтянется.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.05.2021 18:55
    0
    Не красиво. Обжорство в такое трудное для народа время.
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 20.05.2021 18:23
    0
    Hemingway, 20.05.2021 18:09
    Це просто свято якесь - стільки матеріалів про Мілевського та Алієва на спорт.уа. Дійсно потрібну роботу виконуєте, дякуємо! Продовжуйте тримати нас в курсі!
    Собирают весь мусор.
    Ссылка
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