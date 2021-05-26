Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Сборная Украины зависит от 2-3 ключевых игроков»

Специалист – о ничьей команды Андрея Шевченко с Бахрейном

  • 26.05.2021 12:16
  • 7876 просмотров
  • 3 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Сборная Украины зависит от 2-3 ключевых игроков»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о последнем матче команды Андрея Шевченко против Бахрейна (1:1).

«В целом, конечно, сейчас много говорят, что счет 1:1 неудовлетворительный, поскольку сборная Бахрейна занимает 99 место в рейтинге ФИФА. Команда за ничью получила критику. Хоть я тоже недоволен результатом, но мне понравились некоторые моменты по самой игре. То, что я вижу: пока что в нашей сборной многое в игре зависит от 2-3 ключевых игроков. Если нет Малиновского и Зинченко, появляется большой разлад между линией защиты и линией нападения. К сожалению, качества этих футболистов позволяют этим футболистам быть связующим звеном между обороной и атакой.

Шевченко уже сказал, что были моменты, которые наша команда должна была реализовывать. Но меня больше интересует аспект, когда наша сборная легко выходит из-под прессинга. У Бахрейна компактная команда, но на Евро нам предстоит сыграть против тех же голландцев, которые будут проще играть, комбинировать и с ними будет сложнее. Если нас начинают прессинговать, то у сборной есть проблемы с выходом из обороны. Это ахиллесова пята нашей команды. Можно критиковать сборную за 1:1, но я больше смотрю на молодых футболистов, которым дает шанс Андрей Шевченко.

Знаю, что у команды перед этой игрой были большие нагрузки, поэтому надо смотреть под другим углом. К сожалению, пока еще не до конца понимаю рисунок нашей игры. Мы атаковали много, но свежести пока еще нет. Хотя это, может, и нормально, потому что у нас впереди еще две контрольные игры», - сказал Левченко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Артемий Золотарь
    online
      Артемий Золотарь, 26.05.2021 12:33
    +1
    Без Ярмоленка нема ефективних атак!Дай Бог йому здоров'я,бо інакше без нього нема чого нам робити!
    Ссылка
    Den96
    online
      Den96, 26.05.2021 12:24
    0
    Alex86 1, 26.05.2021 12:18
    и фото главное его
    ctrl+f5 в помощь
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 12:18
    +1
    и фото главное его
    Ссылка
    Артемий Золотарь
    online
      Артемий Золотарь, 26.05.2021 12:33
    +1
    Без Ярмоленка нема ефективних атак!Дай Бог йому здоров'я,бо інакше без нього нема чого нам робити!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 12:18
    +1
    и фото главное его
    Ссылка
    Den96
    online
      Den96, 26.05.2021 12:24
    0
    Alex86 1, 26.05.2021 12:18
    и фото главное его
    ctrl+f5 в помощь
    Ссылка
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