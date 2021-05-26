Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Думаю, с Северной Ирландией играть будет Бущан»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о голкиперах национальной команды.

«Думаю, после трех товарищеских матчей тренерский штаб решит, кто из вратарей поедет на Евро. Трубин талантливый голкипер, но в этом матче допустил досадную ошибку. У каждого футболиста бывают ошибки. Буффон ошибался, Облак, Пятов.

Главное, психологически перестраиваться после ошибок. Думаю, что в следующем контрольном матче с Северной Ирландией в воротах украинцев будет Бущан. Посмотрим на его игру. Думаю, после этих трех матчей тренерский штаб сделает выводы, кому доверить место в основе на Евро», - сказал Левченко.

Матч Украина – Северная Ирландия запланирован на 3 июня на «Днепр-Арене». Начало в 21:00.