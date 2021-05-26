Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Думаю, с Северной Ирландией играть будет Бущан»

Специалист – о ситуации с вратарями в сборной Украины

  • 26.05.2021 10:05
  • 1177 просмотров
  • 2 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Думаю, с Северной Ирландией играть будет Бущан»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о голкиперах национальной команды.

«Думаю, после трех товарищеских матчей тренерский штаб решит, кто из вратарей поедет на Евро. Трубин талантливый голкипер, но в этом матче допустил досадную ошибку. У каждого футболиста бывают ошибки. Буффон ошибался, Облак, Пятов.

Главное, психологически перестраиваться после ошибок. Думаю, что в следующем контрольном матче с Северной Ирландией в воротах украинцев будет Бущан. Посмотрим на его игру. Думаю, после этих трех матчей тренерский штаб сделает выводы, кому доверить место в основе на Евро», - сказал Левченко.

Матч Украина – Северная Ирландия запланирован на 3 июня на «Днепр-Арене». Начало в 21:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Вячеслав Авдеев
    online
      Вячеслав Авдеев, 26.05.2021 10:59
    -1
    У Бушана побольше ошибок за игру допускает.Поживем увидем?
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    zzg77
      zzg77, 26.05.2021 10:21
    +2
    Очень странно, почему??? Трубин ведь стоит намного дороже, на него претендуют многие гранды современного футбола. Сам Пятов проиграл ему борьбу за место в основе. Он же феномен!!!
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    zzg77
    online
      zzg77, 26.05.2021 10:21
    +2
    Очень странно, почему??? Трубин ведь стоит намного дороже, на него претендуют многие гранды современного футбола. Сам Пятов проиграл ему борьбу за место в основе. Он же феномен!!!
    Ссылка
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