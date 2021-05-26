Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Малиновскому не стоит гнаться за монетой»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался по поводу перспектив Руслана Малиновского. Напомним, что в сезоне-2020/2021 украинский полузащитник «Аталанты» стал лучшим ассистентом Серии А.

«Уверен, что у Руслана после такого великолепного сезона будет много предложений. Он провел яркий сезон, стал лучшим ассистентом Серии А, забивал голы, плюс его виденье поля и влияние на игру «Аталанты», он будет очень востребован топ-клубами. Если он соберется переходить, главное, чтобы он сделал правильный выбор. Не все решают деньги, как бы это смешно не звучало.

Думаю, для Руслана должно быть важно, какой коллектив, какая обстановка и каким будет спортивное развитие в новом клубе. Это должны быть главные аспекты. Надеюсь, он выберет правильный чемпионат. Если останется в Италии, чтобы выбрал хорошую команду. Иногда можно поступиться финансовыми составляющими. Выбор за ним, но не всегда стоит гнаться за монетой», - сказал Левченко.