Лапорта обсудил с Куманом его будущее в Барселоне

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел встречу с главным тренером команды Рональдом Куманом и его агентом Робом Янсеном.
По информации источника, разговор состоялся на «Камп Ноу» и длился около получаса. Сообщается, что темой разговора стало будущее Кумана в команде.
Ранее сообщалось о том, что Куман будет уволен в конце сезона. Его место может занять Франк Райкард.
В этом сезоне Ла Лиги «Барселона» заняла третье место, отставая от чемпиона, «Атлетико», на 7 очков.
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Источник — El Mundo Deportivo
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