Лапорта обсудил с Куманом его будущее в Барселоне

Тренер пока остается в клубе

  • 26.05.2021 08:59
  • 476 просмотров
  • 1 комментарий
Лапорта обсудил с Куманом его будущее в Барселоне
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел встречу с главным тренером команды Рональдом Куманом и его агентом Робом Янсеном.

По информации источника, разговор состоялся на «Камп Ноу» и длился около получаса. Сообщается, что темой разговора стало будущее Кумана в команде.

Ранее сообщалось о том, что Куман будет уволен в конце сезона. Его место может занять Франк Райкард.

В этом сезоне Ла Лиги «Барселона» заняла третье место, отставая от чемпиона, «Атлетико», на 7 очков.

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Источник — El Mundo Deportivo

(2 голоса)

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Комментарии
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 26.05.2021 09:12
    0
    Как Блохин - и сборную кинул, и клуб не вытянул. Сердца они такие сердца...
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 26.05.2021 09:12
    0
    Как Блохин - и сборную кинул, и клуб не вытянул. Сердца они такие сердца...
    Ссылка
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