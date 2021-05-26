Лапорта обсудил с Куманом его будущее в Барселоне

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел встречу с главным тренером команды Рональдом Куманом и его агентом Робом Янсеном.

По информации источника, разговор состоялся на «Камп Ноу» и длился около получаса. Сообщается, что темой разговора стало будущее Кумана в команде.

Ранее сообщалось о том, что Куман будет уволен в конце сезона. Его место может занять Франк Райкард.

В этом сезоне Ла Лиги «Барселона» заняла третье место, отставая от чемпиона, «Атлетико», на 7 очков.