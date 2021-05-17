Барселона уволит Кумана в конце сезона

Руководство «Барселоны» приняло решение уволить в конце сезона главного тренера команды Рональда Кумана. Он может остаться в клубе только в том случае, если каталонцы не найдут голландцу достойной замены.
На такое решение повлияло вчерашнее поражение 1:2 от «Сельты», которое лишило каталонцев шансов на чемпионский титул в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось о том, что заменить Кумана может Йорди Кройф. Куман возглавляет «Барселону» с лета прошлого года.
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Источник — RAC1
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