Барселона уволит Кумана в конце сезона

Каталонцы ищут нового главного тренера

  • 17.05.2021 18:05
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Барселона уволит Кумана в конце сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Барселоны» приняло решение уволить в конце сезона главного тренера команды Рональда Кумана. Он может остаться в клубе только в том случае, если каталонцы не найдут голландцу достойной замены.

На такое решение повлияло вчерашнее поражение 1:2 от «Сельты», которое лишило каталонцев шансов на чемпионский титул в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось о том, что заменить Кумана может Йорди Кройф. Куман возглавляет «Барселону» с лета прошлого года.

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Источник — RAC1

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