В матче 37-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» на своем поле проиграла «Сельте» со счетом 1:2.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Мина (Сельта).
|83'
|Клеман Легле (Барселона) получает красную карточку.
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Мина (Сельта).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
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Источник — MEGOGO
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