Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 37-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» - «Сельта».

«Барселона» с 76 очками идет третьей, отставая от первого «Атлетико» на 4 балла. Каталонцы накануне два поединка сыграли вничью с «Атлетико» (0:0) и «Леванте» (3:3). «Сельта», которая победила в четырех матчах кряду, с 50 очками – восьмая. Перед выездом в Каталонию команда из Виго разобралась с «Хетафе» (1:0).

В первом круге «Барса» победила «Сельту» на ее поле со счетом 0:3! Всего в 111 матчах этих соперников 63 раза выигрывали каталонцы, 22- раза – галисийцы и 26 встреч завершались вничью.

«Барселона» еще находится в гонке за чемпионство Испании. Каталонцам в этом поединке нужна только победа. «Сельте» также нужна только победа, чтобы попытаться зацепиться за еврокубки. Теоретические шансы у галисийцев есть.

От «Барселоны» ее фанаты ждут только победы, на них сейчас лежит большая ответственность. Думаю, «блаугранас» справятся и обыграют «Сельту», - сказал Бартулович.

Матч «Барселона» – «Сельта» состоится 16-го мая. Начало встречи в 19:30.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».