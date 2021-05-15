Барселона – Сельта. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на поединок 37-го тура чемпионата Испании

  • 15.05.2021 10:25
  • 84 просмотра
  • 0 комментариев
Барселона – Сельта. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 37-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» - «Сельта».

«Барселона» с 76 очками идет третьей, отставая от первого «Атлетико» на 4 балла. Каталонцы накануне два поединка сыграли вничью с «Атлетико» (0:0) и «Леванте» (3:3). «Сельта», которая победила в четырех матчах кряду, с 50 очками – восьмая. Перед выездом в Каталонию команда из Виго разобралась с «Хетафе» (1:0).

В первом круге «Барса» победила «Сельту» на ее поле со счетом 0:3! Всего в 111 матчах этих соперников 63 раза выигрывали каталонцы, 22- раза – галисийцы и 26 встреч завершались вничью.

«Барселона» еще находится в гонке за чемпионство Испании. Каталонцам в этом поединке нужна только победа. «Сельте» также нужна только победа, чтобы попытаться зацепиться за еврокубки. Теоретические шансы у галисийцев есть.

От «Барселоны» ее фанаты ждут только победы, на них сейчас лежит большая ответственность. Думаю, «блаугранас» справятся и обыграют «Сельту», - сказал Бартулович.

Матч «Барселона» – «Сельта» состоится 16-го мая. Начало встречи в 19:30.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности