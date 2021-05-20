Неожиданно. Райкард может снова возглавить Барселону

Голландский специалист может возобновить карьеру

  • 20.05.2021 17:16
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Неожиданно. Райкард может снова возглавить Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Райкард

«Барселона» продолжает поиски нового главного тренера. Рональд Куман, скорее всего, будет уволен в конце сезона.

На пост наставника «Барселоны» появился новый кандидат – Франк Райкард. Его кандидатуру всерьез рассматривает президент каталонцев Жоан Лапорта.

Райкард уже возглавлял «Барселону» с 2003 по 2008 годы, и в 2006 году выиграл с клубом Лигу чемпионов. В 2003 году его на пост наставника каталонцев пригласил все тот же Лапорта, который тогда также руководил клубом.

Проблемой может стать то, что Райкард не работал тренером с 2013 года. Его последним местом работы была сборной Саудовской Аравии.

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Источник — Mundo Deportivo

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