26 мая сборная Украины U-21 сыграет свой первый поединок на Турнире Валерия Лобановского, против команды Азербайджана U-21.
Состав молодежной сборной Украины
- Вратари: Валентин Моргун («Динамо» Киев), Никита Турбаевский («Шахтер» Донецк), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).
- Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – «Мариуполь»), Игорь Снурницын («Олимпик» Донецк), Максим Таловеров («Динамо», Чехия).
- Полузащитники: Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов, Егор Ярмолюк (оба – «Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Михаил Мудрик (Шахтер Донецк), Олег Очеретько («Мариуполь»), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Артур Ременяк («Львов»), Иван Литвиненко («Рух» Львов).
- Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба – «Динамо» Киев), Даниил Сикан («Мариуполь»), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк).
Турнир Валерия Лобановского 2021. Календарь матчей
- 26.05.2021. 18:00. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Киев. НТК им. В. Банникова.
- 27.05.2021. 18:00. Азербайджан U-21 – Узбекистан U-21. Киев. «Оболонь-Арена».
- 28.05.2021. 18:00. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Киев. НТК им. В. Банникова.
Украина U-21 – Азербайджан U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В прямом эфире поединок 26 мая в 18:00 покажет телеканал «Футбол 1».
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Источник — Sport.ua
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