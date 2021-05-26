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26.05.2021 18:00   ТВ-трансляция: 

Украина U-21 – Азербайджан U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 мая в 18:00 видеотрансляцию матча Мемориала Лобановского

  • 26.05.2021 08:09
  • 337 просмотров
  • 1 комментарий
Украина U-21 – Азербайджан U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ

26 мая сборная Украины U-21 сыграет свой первый поединок на Турнире Валерия Лобановского, против команды Азербайджана U-21.

Состав молодежной сборной Украины

  • Вратари: Валентин Моргун («Динамо» Киев), Никита Турбаевский («Шахтер» Донецк), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).
  • Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – «Мариуполь»), Игорь Снурницын («Олимпик» Донецк), Максим Таловеров («Динамо», Чехия).
  • Полузащитники: Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов, Егор Ярмолюк (оба – «Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Михаил Мудрик (Шахтер Донецк), Олег Очеретько («Мариуполь»), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Артур Ременяк («Львов»), Иван Литвиненко («Рух» Львов).
  • Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба – «Динамо» Киев), Даниил Сикан («Мариуполь»), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк).

Турнир Валерия Лобановского 2021. Календарь матчей

  • 26.05.2021. 18:00. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Киев. НТК им. В. Банникова.
  • 27.05.2021. 18:00. Азербайджан U-21 – Узбекистан U-21. Киев. «Оболонь-Арена».
  • 28.05.2021. 18:00. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Киев. НТК им. В. Банникова.

Украина U-21 – Азербайджан U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В прямом эфире поединок 26 мая в 18:00 покажет телеканал «Футбол 1».

📺 Видеотрансляция

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Источник — Sport.ua

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