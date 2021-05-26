Много кадровых потерь. Ротань поведал о подготовке к Мемориалу Лобановского

26 мая сборная Украины U-21 сыграет свой первый поединок на Турнире Валерия Лобановского, против команды Азербайджана U-21.

24 мая «молодежка» начала работу у Дома футбола в Киеве. 25 мая подопечных Руслана Ротаня ждала очередная порция тренировок и тактических занятий в рамках сбора. Наставник сине-желтых отметил, что теперь больше обращать внимание на результат:

«Уже знакомая нам ситуация, когда то много кадровых потерь. Но ничего страшного. Если кто-то придумывает и не получает специально, то он только делает хуже себе. Тем самым, они дают шанс другим ребятам зарекомендовать себя. Я сказал игрокам, чтобы они пользовались своими возможностями. Для всех двери в молодежную сборную открыты, мы только рады. Показывайте ту игру, которую мы требуем, и все у вас будет впереди.

Относительно планов, то хотелось бы сформировать костяк команды, но, к сожалению, у нас не получается. Нельзя называть причиной этого большое количество молодых игроков в национальной сборной, ведь это, наоборот, положительный момент. Также есть травмированные. Поэтому мы снова начинаем практически с чистого листа. Но мы к этому готовы, уже второй год работаем в таких условиях, на каждый отбор у нас новые футболисты. В селекционном плане это нормально.

Разговаривали с ребятами. Нам, наверное, уже достаточно постоянно пытаться понять каждого, уже надо нести ответственность за результат. Не только тренерам, но и футболистам. Мы осознаем, что являются победителями предыдущего турнира Валерия Лобановского. Нужно всегда держать марку. Хочется как можно лучше подготовиться к сентябрьским матчам. Но нужно с сегодняшнего дня брать ответственность за результат и добиваться победы на турнире.

С Узбекистаном мы играли на мартовском турнире в Анталии, знаем эту команду. С Азербайджаном играли предыдущей сборной. Это южные страны, игроки из которых любят возиться с мячом, хорошо действуют на пространстве. Но эти команды мы не будем обращать внимания, а прежде всего сконцентрируемся на своей игре и будем придерживаться этого принципа.

Приглашаем болельщиков на турнир. Для нас это поддержка, дополнительный стимул для ребят. Мы постараемся не подвести. Надеемся перед болельщиками показать качественную игру команды, которая борется за результат и победу в турнире».

18-й день рождения отмечает Олег Очеретько. Полузащитник «Мариуполь» не прочь одержать победу в турнире, сделав себе такой подарок: «Партнеры поздравили очень хорошо, еще утром. Готовимся с хорошим настроением, чтобы победить на этом турнире. В течение двух дней мы разбирали соперников, смотрели их сильные и слабые стороны, решали, как нам действовать в атаке и обороне».

Состав молодежной сборной Украины

Вратари : Валентин Моргун («Динамо» Киев), Никита Турбаевский («Шахтер» Донецк), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).

: Валентин Моргун («Динамо» Киев), Никита Турбаевский («Шахтер» Донецк), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка). Защитники : Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – «Мариуполь»), Игорь Снурницын («Олимпик» Донецк), Максим Таловеров («Динамо», Чехия).

: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – «Мариуполь»), Игорь Снурницын («Олимпик» Донецк), Максим Таловеров («Динамо», Чехия). Полузащитники : Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов, Егор Ярмолюк (оба – «Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Михаил Мудрик (Шахтер Донецк), Олег Очеретько («Мариуполь»), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Артур Ременяк («Львов»), Иван Литвиненко («Рух» Львов).

: Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов, Егор Ярмолюк (оба – «Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Михаил Мудрик (Шахтер Донецк), Олег Очеретько («Мариуполь»), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Артур Ременяк («Львов»), Иван Литвиненко («Рух» Львов). Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба – «Динамо» Киев), Даниил Сикан («Мариуполь»), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк).

Турнир Валерия Лобановского 2021. Календарь матчей

26.05.2021. 17:00. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Киев. НТК им. В. Банникова.

27.05.2021. 17:00. Азербайджан U-21 – Узбекистан U-21. Киев. «Оболонь-Арена».

28.05.2021. 17:00. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Киев. НТК им. В. Банникова.

Напомним, что после завершения турнира Лобановского молодежная сборная Украины отправится в Турцию. 2 июня в Стамбуле на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» сине-желтые проведут товарищеский поединок с командой хозяев U-21. Сбор завершится 3 июня.