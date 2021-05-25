Ведем переговоры об усилении. Ахметов поставил задачу перед Де Дзерби

Президент «Шахтера» отметил, что у донецкого клуба чемпионские амбиции

  • 25.05.2021 23:40
  • 1742 просмотра
  • 18 комментариев
Ведем переговоры об усилении. Ахметов поставил задачу перед Де Дзерби
© ФК Шахтер Донецк. Ахметов и Де Дзерби

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов в интервью каналу «Футбол 1» рассказал об усилении команды и задачах перед новым главным тренером команды Роберто Де Дзерби:

«Мы уже ведем переговоры по усилению команды. Я думаю, если у нас будет получаться, в ближайшее время вы услышите.

Задачи для нового тренера? Играть красиво. Футбол должен быть яркий, красивый, атакующий, который будет радовать наших болельщиков, доставлять радость и удовольствие. Ну и, конечно же, у нас чемпионские амбиции. У нас других амбиций нет.

Болельщикам я могу сказать только одно: у нас амбициозный клуб и амбициозные болельщики. Мы всегда будем ставить перед собой самые амбициозные цели и делать все для того, чтобы радовать болельщиков своей качественной и красивой игрой».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 26.05.2021 00:43
    0
    Если Ринат сказал, про аналитический склад ума, то разведет их как лохов
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 26.05.2021 00:42
    0
    Ёкарный Бабай, 26.05.2021 00:39
    Из-за этого от него вроде как Федун отказался
    Это Бердыев №2 Через 5 лет окажется, что он с этих трансферов себе 20% в карман клал
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.05.2021 00:39
    +1
    Виктор Войцеховский, 26.05.2021 00:26
    Сейчас еще середняков Серии А этим подмутят за 30-40 лямов
    Из-за этого от него вроде как Федун отказался
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 26.05.2021 00:37
    0
    И еще один интересный момент. Посмотрите сколько Сассуоло забивало и сколько пропускало. Почти 1,5 мяча пропущенных за игру.
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 26.05.2021 00:26
    +2
    Ёкарный Бабай, 26.05.2021 00:21
    Афера года. С миллиона на 3+ чел прыгнул ни за хер собачий
    Сейчас еще середняков Серии А этим подмутят за 30-40 лямов
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.05.2021 00:21
    +2
    Виктор Войцеховский, 26.05.2021 00:17
    Ахаа. У меня дежавю. Представление Каштру https://www.youtube.com/watch?v=jrT36qMjb7c
    А грабли те же. Тренер ни создал НИ ОДНОЙ КОМАНДЫ. Сассуоло создал Эусебио ди Фрачески
    Афера года. С миллиона на 3+ чел прыгнул ни за хер собачий
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 26.05.2021 00:17
    0
    Ахаа. У меня дежавю. Представление Каштру https://www.youtube.com/watch?v=jrT36qMjb7c
    А грабли те же. Тренер ни создал НИ ОДНОЙ КОМАНДЫ. Сассуоло создал Эусебио ди Фрачески
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.05.2021 00:14
    -7
    OnlyKharkov, 26.05.2021 00:12
    Я не понимаю минусы Суркис чтоль ставит?
    И это при том, что минимум +3 ты получил от нас. А все равно минусов больше. Да, это петушки Дна ставят. Вспоминают как их Металлист по 3-0 драл и опустил на 4 место
    Ссылка
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 26.05.2021 00:12
    -5
    Я не понимаю минусы Суркис чтоль ставит?
    Ссылка
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 26.05.2021 00:10
    -4
    А Динамо на самом деле без хейта желаю тоже выздоровления. Взяли тренера Мирового уровня а под него ничего не сделали. Он конечно улыбается что рад и все дела на камеру Цыганыку а по факту хочет чтобы дали ему бюджет для усиления, потому что с оловянными нападающими ты результата не сделаешь. А Суркису пох, ему на куриво надо
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 00:08
    -4
    OnlyKharkov, 25.05.2021 23:59
    И не слушайте дырявых хейтеров. Нет, я не против Луческу, мистер сделал за год и гавна пулю. Пулю которая реально показывает результат. Только проблема в том что Кыянам нужно усиление. Нужно тратить бабки, а бабок у Сурка без Яныка нет и вот проблемка возникла. А если Луческу дать на трансферы хотя бы 20 лямов то из Динамо получился бы прентендент на финалиста Лиги Европы. А так пока Дынамо уровень Зари не более. А Шахтер движется современно и в правильном направлении. Харьков подключается и через пару лет будет 2 настоящих гранда в Украинском футболе. Ну а Динамо пока там Суркис, вам соболезную
    Ссылка
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 26.05.2021 00:06
    -1
    Alexander Киев, 26.05.2021 00:04
    чекаємо на Металіст в УПЛ! Вперед Шахтар та Металіст
    Верю в то что будет у нас как Лилль и ПСЖ очень надеюсь
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.05.2021 00:04
    -5
    OnlyKharkov, 25.05.2021 23:59
    И не слушайте дырявых хейтеров. Нет, я не против Луческу, мистер сделал за год и гавна пулю. Пулю которая реально показывает результат. Только проблема в том что Кыянам нужно усиление. Нужно тратить бабки, а бабок у Сурка без Яныка нет и вот проблемка возникла. А если Луческу дать на трансферы хотя бы 20 лямов то из Динамо получился бы прентендент на финалиста Лиги Европы. А так пока Дынамо уровень Зари не более. А Шахтер движется современно и в правильном направлении. Харьков подключается и через пару лет будет 2 настоящих гранда в Украинском футболе. Ну а Динамо пока там Суркис, вам соболезную
    чекаємо на Металіст в УПЛ! Вперед Шахтар та Металіст
    Ссылка
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 25.05.2021 23:59
    -2
    И не слушайте дырявых хейтеров. Нет, я не против Луческу, мистер сделал за год и гавна пулю. Пулю которая реально показывает результат. Только проблема в том что Кыянам нужно усиление. Нужно тратить бабки, а бабок у Сурка без Яныка нет и вот проблемка возникла. А если Луческу дать на трансферы хотя бы 20 лямов то из Динамо получился бы прентендент на финалиста Лиги Европы. А так пока Дынамо уровень Зари не более. А Шахтер движется современно и в правильном направлении. Харьков подключается и через пару лет будет 2 настоящих гранда в Украинском футболе. Ну а Динамо пока там Суркис, вам соболезную
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 25.05.2021 23:57
    -3
    Maks--7777__, 25.05.2021 23:48
    Нужно же старых игроков куда то девать? Зачем нам столько?
    Тренеру виднее, да и тяжело их назвать старыми.
    За это могут думать и переживать глорики-петухи Дна
    Ссылка
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 25.05.2021 23:56
    +2
    Молодцы. Реально кроты радуют. Де Дзерби рили классный и самый перспективный
    Ссылка
    Maks--7777__
      Maks--7777__, 25.05.2021 23:48
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Face Control, 25.05.2021 23:46
    Ахметов прям светился весь во время интервью, это очень радует. А трансферы это вообще найс, они давно нужны, ждём всем миром.
    Нужно же старых игроков куда то девать? Зачем нам столько?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 25.05.2021 23:46
    -1
    Ахметов прям светился весь во время интервью, это очень радует. А трансферы это вообще найс, они давно нужны, ждём всем миром.
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 26.05.2021 00:26
    +2
    Ёкарный Бабай, 26.05.2021 00:21
    Афера года. С миллиона на 3+ чел прыгнул ни за хер собачий
    Сейчас еще середняков Серии А этим подмутят за 30-40 лямов
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.05.2021 00:21
    +2
    Виктор Войцеховский, 26.05.2021 00:17
    Ахаа. У меня дежавю. Представление Каштру https://www.youtube.com/watch?v=jrT36qMjb7c
    А грабли те же. Тренер ни создал НИ ОДНОЙ КОМАНДЫ. Сассуоло создал Эусебио ди Фрачески
    Афера года. С миллиона на 3+ чел прыгнул ни за хер собачий
    Ссылка
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 25.05.2021 23:56
    +2
    Молодцы. Реально кроты радуют. Де Дзерби рили классный и самый перспективный
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.05.2021 00:39
    +1
    Виктор Войцеховский, 26.05.2021 00:26
    Сейчас еще середняков Серии А этим подмутят за 30-40 лямов
    Из-за этого от него вроде как Федун отказался
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 26.05.2021 00:43
    0
    Если Ринат сказал, про аналитический склад ума, то разведет их как лохов
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 26.05.2021 00:42
    0
    Ёкарный Бабай, 26.05.2021 00:39
    Из-за этого от него вроде как Федун отказался
    Это Бердыев №2 Через 5 лет окажется, что он с этих трансферов себе 20% в карман клал
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 26.05.2021 00:37
    0
    И еще один интересный момент. Посмотрите сколько Сассуоло забивало и сколько пропускало. Почти 1,5 мяча пропущенных за игру.
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 26.05.2021 00:17
    0
    Ахаа. У меня дежавю. Представление Каштру https://www.youtube.com/watch?v=jrT36qMjb7c
    А грабли те же. Тренер ни создал НИ ОДНОЙ КОМАНДЫ. Сассуоло создал Эусебио ди Фрачески
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности