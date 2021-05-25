Ведем переговоры об усилении. Ахметов поставил задачу перед Де Дзерби

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов в интервью каналу «Футбол 1» рассказал об усилении команды и задачах перед новым главным тренером команды Роберто Де Дзерби:

«Мы уже ведем переговоры по усилению команды. Я думаю, если у нас будет получаться, в ближайшее время вы услышите.

Задачи для нового тренера? Играть красиво. Футбол должен быть яркий, красивый, атакующий, который будет радовать наших болельщиков, доставлять радость и удовольствие. Ну и, конечно же, у нас чемпионские амбиции. У нас других амбиций нет.

Болельщикам я могу сказать только одно: у нас амбициозный клуб и амбициозные болельщики. Мы всегда будем ставить перед собой самые амбициозные цели и делать все для того, чтобы радовать болельщиков своей качественной и красивой игрой».