Сергей СТАХОВСКИЙ: «Подошел к Ролан Гаррос в отличном настроении»

Украинский теннисист – о победе на старте квалификации

  • 25.05.2021 20:07
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Подошел к Ролан Гаррос в отличном настроении»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Сегодня Сергей Стаховский в первом раунде квалификации Ролан Гаррос-2021 в двух сетах обыграл Жоау Домингеша. Украинский теннисист поделился впечатлениями от матча:

«У меня позитивный баланс на грунте по победам и поражениям в этом году, к выступлению на Ролан Гаррос я подошел в отличном настроении. Можно давить на себя на траве, а на грунте зачем на себя давить? На грунте никто ничего не ожидает, поэтому все замечательно.

Условия сегодня моментами, да, мешали, а моментами - нет. Ветер, солнце, дождь, снова ветер… Не помню, чтобы такой порывистый ветер в Париже был когда-нибудь, то есть, он или дул, или не дул. А сегодня он то уходил, то появлялся. Что касается своей игры, то я отыграл достаточно чисто, но были некоторые моменты на 5-2. На матчболах я не могу себя упрекнуть, что сделал что-то неправильно, португалец сыграл довольно хорошо почти все матчболы. А вот на 5-3, когда я подавал, там уже есть определенные вопросы (смеется).

Мой соперник в следующем матче, Таро Даниэль, думаю, что он будет немножко быстрее играть, чем Жоау Домингеш, справа он любит нагнетать. Но Домингеш лучше чувствует мяч. Все будет зависеть от условий, от того, как я смогу войти в матч, смогу ли порвать его ритм с самого начала. По условиям сегодня мне было бы комфортнее играть, если бы было жарче и без ветра, а вот в матче с Даниэлем – если бы было ветрено и вообще непонятно как. Чтобы можно было пытаться больше сыграть на чувстве, чем на силе, потому что по силе, думаю, я уступаю японцу».

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Источник — Большой теннис Украины

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