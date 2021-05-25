Илья МАРЧЕНКО: «Верил, что смогу переломить ход игры, боролся до конца»

Украинец – о камбэке в матче против Брейдена Шнура

  • 25.05.2021 11:39
  • 383 просмотра
  • 1 комментарий
Илья МАРЧЕНКО: «Верил, что смогу переломить ход игры, боролся до конца»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№161 АТР) прокомментировал победу над Брейденом Шнуром (№219 АТР) в четвертьфинале квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.

«Играл я плохо, внимания не было, ничего не получалось. Играть было тяжело, ветер, трудные условия. Даже при всем при этом я плохо играл. То, что попадало, летело коротко, не активно, Шнур владел инициативой и практически он контролировал матч. Просто получилось, что психологически я сильнее, чем он, видимо поэтому в рейтинге он стоит пониже. У меня опыта побольше. Я смотрел его последний матч: он тоже вел 4-0 и проиграл в третьем сете 7-6.

Где-то, помня это, я верил, что смогу переломить ход игры, боролся до конца. Он здорово отыграл, когда у меня были брейкпоинты, но и моих ошибок было предостаточно. Игрой я не могу быть доволен, но я доволен результатом. Первая победа на грунте (за два года) и на Ролан Гаррос я не выигрывал давно (с 2015 года). Когда я увидел результаты жеребьевки, то, скажу честно, очень обрадовался, что у меня есть шанс. Шнур – явно не грунтовик, такой же, как и я. Понятно, он хорошо подает, но периодами может ошибаться, и эти ошибки пришли как раз тогда, когда нужно было», - сказал Марченко.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 25.05.2021 12:05
    0
    Илья психолог!
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 25.05.2021 12:05
    0
    Илья психолог!
    Ссылка
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