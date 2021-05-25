Наполи может возглавить Лучано Спаллетти

Неаполитанский клуб вскоре получит нового тренера

  • 25.05.2021 03:26
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Наполи может возглавить Лучано Спаллетти
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный итальянский тренер Лучано Спаллетти вскоре может возглавить «Наполи».

Как сообщает инсайдер Николо Скирa, президент клуба Аурелио Де Лаурентис намерен пригласить 62-летнего наставника. Напомним, что предыдущий главный тренер «Наполи», Дженнаро Гаттузо, покинул команду после того, как не сумел вывести «Партенопеи» в Лигу чемпионов.

Спаллетти не тренировал с 2019 года, когда был отправлен в отставку с поста наставника «Интера». Также специалист в ходе своей карьеры возглавлял «Рому», «Удинезе», «Сампдорию», «Эмполи» и российский «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Наполи» может возглавить Сержиу Консейсау.

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Источник — Twitter

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