Наполи может возглавить Лучано Спаллетти

Известный итальянский тренер Лучано Спаллетти вскоре может возглавить «Наполи».

Как сообщает инсайдер Николо Скирa, президент клуба Аурелио Де Лаурентис намерен пригласить 62-летнего наставника. Напомним, что предыдущий главный тренер «Наполи», Дженнаро Гаттузо, покинул команду после того, как не сумел вывести «Партенопеи» в Лигу чемпионов.

Спаллетти не тренировал с 2019 года, когда был отправлен в отставку с поста наставника «Интера». Также специалист в ходе своей карьеры возглавлял «Рому», «Удинезе», «Сампдорию», «Эмполи» и российский «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Наполи» может возглавить Сержиу Консейсау.