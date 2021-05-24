ОФИЦИАЛЬНО. Пролетел мимо ЛЧ. Гаттузо покинул пост наставника Наполи

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо покинул пост наставника «Наполи».
Неаполитанцы в решающем матче не сумели обыграть скромную «Верону» (1:1).
В итоге команда заняла лишь 5-е место и пролетела мимо Лиги чемпионов.
Серия A. 38-й тур
«Наполи» – «Верона» – 1:1
Голы: Ррахмани, 60 – Фараони, 69.
Grazie Mister! pic.twitter.com/pt5BhpMm6a— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 23, 2021
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Источник — Sport.ua
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