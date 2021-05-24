В матче 38-го тура итальянской Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Вероной» со счетом 1:1.
События матча
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко-Давиде Фараони (Эллас Верона).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Амир Ррахмани (Наполи).
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Источник — Sport.ua
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