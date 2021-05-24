Антонио КОНТЕ: «Посвящаю чемпионство себе»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал о том, кому посвящает завоевание чемпионского титула в нынешнем сезоне:

«Посвящаю титул себе. Потому что я знаю, что это был непростой путь за эти последние два года. Мне пришлось выложиться на максимум. Были моменты, когда я сомневался в каких-то вещах, сомневался в себе. Но мы оказались достаточно сильны, чтобы через это пройти.

Все были в порядке, даже я. Думаю, это был правильный конец выдающегося сезона. Мы набрали 91 очко, забили больше 90 голов. Лучшая защита, второе по результативности нападение. Мы сделали нечто прекрасное и важное».

Ранее сообщалось о том, что Конте готов пойти на понижение зарплаты в «Интере».