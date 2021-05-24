Антонио КОНТЕ: «Посвящаю чемпионство себе»

Наставник «Интера» - о завоевании Скудетто

  • 24.05.2021 23:51
  • 233 просмотра
  • 1 комментарий
Антонио КОНТЕ: «Посвящаю чемпионство себе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал о том, кому посвящает завоевание чемпионского титула в нынешнем сезоне:

«Посвящаю титул себе. Потому что я знаю, что это был непростой путь за эти последние два года. Мне пришлось выложиться на максимум. Были моменты, когда я сомневался в каких-то вещах, сомневался в себе. Но мы оказались достаточно сильны, чтобы через это пройти.

Все были в порядке, даже я. Думаю, это был правильный конец выдающегося сезона. Мы набрали 91 очко, забили больше 90 голов. Лучшая защита, второе по результативности нападение. Мы сделали нечто прекрасное и важное».

Ранее сообщалось о том, что Конте готов пойти на понижение зарплаты в «Интере».

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Источник — Football-Italia

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 00:03
    0
    скромненько и со вкусом
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.05.2021 00:03
    0
    скромненько и со вкусом
    Ссылка
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