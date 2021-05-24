Почему ничья с Бахрейном – не катастрофа? Цыганык объяснил свою позицию

Журналист поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной Украины

  • 24.05.2021 22:55
  • 1236 просмотров
  • 3 комментария
Почему ничья с Бахрейном – не катастрофа? Цыганык объяснил свою позицию
© УАФ

Журналист Игорь Цыганык в авторской программе Цыганик LIVE поделился своими впечатлениями от товарищеского матча сборной Украины с Бахрейном (1:1):

«Какие впечатления после матча с Бахрейном? Абсолютно нормальные. Я помню, как Блохин начинал свою карьеру на тренерской скамье сборной Украины. Тогда проиграли все товарищеские поединки, и нам казалось, что у нас нет сборной. Он тогда говорил: «Ребята, главное, чтобы мы проигрывали только товарищеские матчи. Остальные все придет». Затем команда с первого места вышла на чемпионат мира, обыграла на выезде чемпионов Европы [Грецию], обыграла третью команду последнего чемпионата мира [Турцию].

Мне понравилось, что я увидел хорошую форму и настроение Марлоса. Я не уверен, что он будет основным футболистом на Евро. Но я знаю, что это хорошая опция для Андрея Шевченко. И я знаю, что в некоторых матчах он его использовать. Так же я очень рад, что сыграл Тарас Степаненко, ведь он важный игрок.

Также я знаю, что Шевченко доволен игрой Артема Довбика. Эти матчи – возможность увидеть персоналии: в каком они состоянии, как они готовятся, как могут себя проявить. Опытные футболисты сыграли так, как они должны были сыграть.

Это товарищеская игра. Чтобы люди получили игровую практику. Здесь нет такого уровня ответственности, который должен быть. Я бы больше волновался, если бы Украина разорвала этот Бахрейн, и мы говорили, что у нас есть команда, которая может выиграть чемпионат Европы.

Успехом будет выход из группы. Дальше все будет зависеть от жеребьевки. Я считаю, что у нас хорошая и яркая сборная. Мы будем спокойно чувствовать себя на Евро».

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Источник — Циганик LIVE

(6 голосов)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 24.05.2021 23:52
    0
    Это не катастрофа, это белая лиса сибири
    Ссылка
    movkli
      movkli, 24.05.2021 23:47
    0
    это не катастрофа - это позор.
    я бы, вообще, не играл бы нашей сборной товарищеские игры, если сборная СССР, когда-то считалась Чемпионом Мира по товарнякам, то наша сборная аутсайдер в мире товарняков, хотя в официальных можно ожидать всего: то победу над Испанией, то ничью с Казахстаном
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 24.05.2021 23:10
    -1
    А ни кто и не говорит что это катастрофа даже если проиграли.Вопрос в другом Шева с умным лицом сказал что матч пофигу он получил результаты по датчикам по игрокам.Так вот какой нах результат там может быть когда тренер сделал ставку на провал игры что бы просто обкатать что то своё?И как можно сделать вывод когда все игроки провалились?Делают вывод на максимуме и показателях выложенности игрока против соперника.А здесь провал.Это типа включить умного что всё идёт по плану.А по факту 3 игра провал.А Шева в игрушки по датчикам играется.Может пора включить мозги и тренера что бы видеть происходящее на поле и игроках а не занимается какой Вася больше пробежит?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 24.05.2021 23:52
    0
    Это не катастрофа, это белая лиса сибири
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 24.05.2021 23:47
    0
    это не катастрофа - это позор.
    я бы, вообще, не играл бы нашей сборной товарищеские игры, если сборная СССР, когда-то считалась Чемпионом Мира по товарнякам, то наша сборная аутсайдер в мире товарняков, хотя в официальных можно ожидать всего: то победу над Испанией, то ничью с Казахстаном
    Ссылка
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