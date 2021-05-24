Наполи определился с новым тренером. Это не Аллегри

Команду возглавит Сержиу Консейсау

  • 24.05.2021 21:43
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Наполи определился с новым тренером. Это не Аллегри
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Новым главным тренером «Наполи» станет нынешний наставник «Порту» Сержиу Консейсау. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, официальная презентация Консейсау в «Наполи» состоится уже в ближайшие дни.

Предыдущий главный тренер «Наполи», Дженнаро Гаттузо, покинул команду вчера после того, как не сумел вывести «Партненопеи» в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что возглавить «Наполи» может Массимильяно Аллегри. Однако он, скорее всего, отклонит предложение клуба после невыхода в Лигу чемпионов.

Консейсау возглавляет «Порту» с 2017 года. В нынешнем сезоне он вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ранее Консейсау уже выступал в Серии А в качестве игрока за «Лацио», «Парму» и «Интер».

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Источник — Corriere dello Sport

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