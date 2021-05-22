Источник: Аллегри в шаге от перехода в Наполи

Массимильяно Аллегри близок к тому, чтобы стать новым главным тренером «Наполи». Об этом сообщает неаполитанский ресурс Radio Kiss Kiss.

Вчера Аллегри был замечен в Неаполе вместе с женой: они подыскивали недвижимость. Возможное назначение Аллегри также подтвердило окружение президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса.

Нынешний главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо, скорее всего, покинет клуб в конце сезона. Сам Аллегри, который находился без работы последние два года, ранее отклонил предложение «Тоттенхэма».