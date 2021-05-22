Источник: Аллегри в шаге от перехода в Наполи

Экс-тренер «Ювентуса» нашел себе новый клуб

  • 22.05.2021 17:19
  • 458 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Аллегри в шаге от перехода в Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Массимильяно Аллегри

Массимильяно Аллегри близок к тому, чтобы стать новым главным тренером «Наполи». Об этом сообщает неаполитанский ресурс Radio Kiss Kiss.

Вчера Аллегри был замечен в Неаполе вместе с женой: они подыскивали недвижимость. Возможное назначение Аллегри также подтвердило окружение президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса.

Нынешний главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо, скорее всего, покинет клуб в конце сезона. Сам Аллегри, который находился без работы последние два года, ранее отклонил предложение «Тоттенхэма».

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Источник — Radio Kiss Kiss Napoli

(5 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 22.05.2021 17:22
    0
    Менять Гаттузо? Ну такое...
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 22.05.2021 17:22
    0
    Менять Гаттузо? Ну такое...
    Ссылка
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