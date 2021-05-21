Аллегри отказался возглавить Тоттенхэм

Экс-наставник туринского «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри отказался возглавить лондонский «Тоттенхэм».
53-летний специалист не согласился на условия «шпор», поскольку хочет возглавить мадридский «Реал», где может подать в отставку Зинедин Зидан. Аллегри пока не намерен вести переговоры ни с кем, кроме «сливочных».
Напомним, с 2019 года Аллегри находится без работы. Последним его клубом был «Ювентус», с которым он выиграл 5 титулов Серии А, 4 Кубка Италии и 2 Суперкубка.
Ранее сообщалось, что Дженнаро Гаттузо находится в шорт-листе «Тоттенхэма».
Источник — AS
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