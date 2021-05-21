Гаттузо находится в шорт-листе Тоттенхэма

Руководство английского «Тоттенхэма» продолжает определяться с кандидатурой нового главного тренера.
В шорт-листе лондонского клуба находится главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо. Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви высокого мнения о работе 43-летнего итальянца.
Контракт Гаттузо с «Наполи» истекает летом 2021 года, интерес к специалисту также приписывают «Фиорентине».
Напомним, после увольнения Жозе Моуриньо в апреле временно исполняющим обязанности главного тренера «Тоттенхэма» был назначен Райан Мэйсон.
Источник — Calcionapoli24
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