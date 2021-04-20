Исполняющим обязанности тренера Тоттенхэма стал 29-летний специалист

Райан Мэйсон заменил Жозе Моуриньо

  • 20.04.2021 13:08
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  • 1 комментарий
Исполняющим обязанности тренера Тоттенхэма стал 29-летний специалист
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Тоттенхэм» определился с новым наставником. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Райан Мэйсон.

Помощниками 29-летнего специалиста станут Крис Пауэлл и Найджел Гиббс, Мишель Форм будет исполнять функции тренера вратарей, а Ледли Кинг продолжит работу тренером первой команды в качестве ассистента.

Напомним, что 19 апреля с поста тренера «шпор» был уволен Жозе Моуриньо, который работал в клубе с ноября 2019 года.

Мэйсон — воспитанник «Тоттенхэма», который завершил карьеру в 26 лет по рекомендации врачей. В игре 2017 года, выступая за «Халл», Мэйсон получил травму черепа во встрече с «Челси».

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на пост тренера «Тоттенхэма» является Юлиан Нагельсманн.

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Источник — ФК Тоттенхэм

(4 голоса)

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 20.04.2021 13:28
    0
    а через трохи провідними футболістами будуть 16 річні "мега зірки"
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 20.04.2021 13:28
    0
    а через трохи провідними футболістами будуть 16 річні "мега зірки"
    Ссылка
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