Исполняющим обязанности тренера Тоттенхэма стал 29-летний специалист

«Тоттенхэм» определился с новым наставником. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Райан Мэйсон.

Помощниками 29-летнего специалиста станут Крис Пауэлл и Найджел Гиббс, Мишель Форм будет исполнять функции тренера вратарей, а Ледли Кинг продолжит работу тренером первой команды в качестве ассистента.

Напомним, что 19 апреля с поста тренера «шпор» был уволен Жозе Моуриньо, который работал в клубе с ноября 2019 года.

Мэйсон — воспитанник «Тоттенхэма», который завершил карьеру в 26 лет по рекомендации врачей. В игре 2017 года, выступая за «Халл», Мэйсон получил травму черепа во встрече с «Челси».

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на пост тренера «Тоттенхэма» является Юлиан Нагельсманн.