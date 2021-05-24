Анатолий ТРУБИН: «Я провалил игру. Хочу извиниться»

Голкипер сборной Украины считает, что в матче с Бахрейном команда пропустила гол по его вине

  • 24.05.2021 18:34
  • 1020 просмотров
  • 6 комментариев
Анатолий ТРУБИН: «Я провалил игру. Хочу извиниться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

19-летний вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин подвел итоги ничьей в товарищеском матче с Бахрейном (1:1). Единственный гол Украина пропустила после пенальти, который был назначен за фол Трубина на игрока соперников.

«Хочу извиниться перед болельщиками за свою игру. Я считаю, что сегодня я провалил игру, плюс ошибка была в моменте с пенальти. Хочу извиниться и перед партнерами по команде, потому что этот результат в большей степени на моей вине. Из-за этой глупой ошибки пропустили и начали спешить отыгрываться. Не нужно было выходить на мяч, он уходил в сторону, и не было опасности. Плюс наш защитник сопровождал его, нужно было оставаться в воротах и держать позицию. Моя ошибка — это неправильная оценка ситуации. Все ошибаются, просто вратарская ошибка заметна всем, потому что это на 99% гол.

А так хорошо играли второй тайм, в первом тайме контролировали мяч, потом чуть тяжело было. После недельного цикла по две тренировки было тяжело, но все равно я считаю, что мы неплохо играли. Может, было какое-то волнение у тех, кто дебютировал сегодня, но на позициях лидеров есть квалифицированные ребята, которые могут их заменить. В любом матче важен результат, это будет хорошим уроком лично для меня, чтобы больше и лучше работать и качественнее готовиться к матчам. Огромное спасибо болельщикам. Давно не было такой поддержки, столько людей. Играть при почти заполненном стадионе — это кайф», — заявил Анатолий Трубин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Sauron
    online
      Sauron, 24.05.2021 19:31
    0
    dd dent, 24.05.2021 19:20
    Все норм, пусть Бущан играет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.05.2021 19:20
    0
    Все норм, пусть Бущан играет
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.05.2021 19:13
    +3
    Досить вже. Ти провалив свою гру, а не команди. Буває. Перегорів та не справився з нервами. Все одно тебе будуть награвати за збірну і все буде нормально.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 24.05.2021 19:13
    0
    Третий раз извиняется,или новость запилюют по третьему разу
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 24.05.2021 19:11
    +2
    sahka1981, 24.05.2021 19:02
    Да сколько уже можно извинятся? Тем более в малозначащем товарняке.
    под каждой статьей коментов много набирает, вот и одмэн выставляет одно и тоже по 2-3 раза
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 24.05.2021 19:02
    +1
    Да сколько уже можно извинятся? Тем более в малозначащем товарняке.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.05.2021 19:13
    +3
    Досить вже. Ти провалив свою гру, а не команди. Буває. Перегорів та не справився з нервами. Все одно тебе будуть награвати за збірну і все буде нормально.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 24.05.2021 19:11
    +2
    sahka1981, 24.05.2021 19:02
    Да сколько уже можно извинятся? Тем более в малозначащем товарняке.
    под каждой статьей коментов много набирает, вот и одмэн выставляет одно и тоже по 2-3 раза
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 24.05.2021 19:02
    +1
    Да сколько уже можно извинятся? Тем более в малозначащем товарняке.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 24.05.2021 19:31
    0
    dd dent, 24.05.2021 19:20
    Все норм, пусть Бущан играет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.05.2021 19:20
    0
    Все норм, пусть Бущан играет
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 24.05.2021 19:13
    0
    Третий раз извиняется,или новость запилюют по третьему разу
    Ссылка
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