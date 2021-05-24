Анатолий ТРУБИН: «Я провалил игру. Хочу извиниться»

19-летний вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин подвел итоги ничьей в товарищеском матче с Бахрейном (1:1). Единственный гол Украина пропустила после пенальти, который был назначен за фол Трубина на игрока соперников.

«Хочу извиниться перед болельщиками за свою игру. Я считаю, что сегодня я провалил игру, плюс ошибка была в моменте с пенальти. Хочу извиниться и перед партнерами по команде, потому что этот результат в большей степени на моей вине. Из-за этой глупой ошибки пропустили и начали спешить отыгрываться. Не нужно было выходить на мяч, он уходил в сторону, и не было опасности. Плюс наш защитник сопровождал его, нужно было оставаться в воротах и держать позицию. Моя ошибка — это неправильная оценка ситуации. Все ошибаются, просто вратарская ошибка заметна всем, потому что это на 99% гол.

А так хорошо играли второй тайм, в первом тайме контролировали мяч, потом чуть тяжело было. После недельного цикла по две тренировки было тяжело, но все равно я считаю, что мы неплохо играли. Может, было какое-то волнение у тех, кто дебютировал сегодня, но на позициях лидеров есть квалифицированные ребята, которые могут их заменить. В любом матче важен результат, это будет хорошим уроком лично для меня, чтобы больше и лучше работать и качественнее готовиться к матчам. Огромное спасибо болельщикам. Давно не было такой поддержки, столько людей. Играть при почти заполненном стадионе — это кайф», — заявил Анатолий Трубин.