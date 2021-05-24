Рустам ХУДЖАМОВ: «Трубин не рассчитал траекторию полета мяча»

Бывший голкипер «Шахтера» и сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал пропущенный мяч вратаря сборной Украины Анатолия Трубина в товарищеском матче «сине-желтых» против команды Бахрейна (1:1).

«Анатолий явно не рассчитал траекторию полета мяча в моменте с пенальти. Может, там был такой момент, что и не стоило выходить из ворот, ведь два защитника его страховали. Не рассчитал, но пошел уже до конца доигрывать момент и в итоге заработал пенальти. Но ничего, плохой опыт — тоже опыт.

Перспективы Трубина в сборной? Не знаю, как он выглядит на тренировках. Но вижу, что его хорошо раскручивают в соцсетях, в Instagram. Вопрос только, к чему это приведет. Иногда молодые люди попадают под такое влияние соцсетей и потом пропадают, забывают о футболе. Понятно, что футболисты стали доступны в соцсетях, много информации об их жизни. Показывают, куда они ходят, что едят. Но все это далеко от спорта.

Сейчас у нас о сборной пораженческие настроения, после того как не выиграли у Финляндии, Казахстана и Бахрейна. Но очевидно, что ребята под нагрузками, и тренеры пытаются привести их к общему знаменателю.

Думаю, что на результаты товарищеских игр сейчас смотреть не надо. Конечно, неприятно проигрывать или играть вничью. Но просто так набрасываться на сборную тоже не стоит. Только если есть факты. Сейчас надо команде готовиться к турниру, а нам всем подождать официальных матчей», — считает Худжамов.