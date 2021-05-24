СЕЛЮК: Если бы Калитвинцев использовал опыт Туре, он бы не провалил работу

Футбольный агент – об отставке главного тренера «Олимпика»

  • 24.05.2021 14:10
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СЕЛЮК: Если бы Калитвинцев использовал опыт Туре, он бы не провалил работу
© Facebook. Дмитрий Селюк

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы экс-игрока «Манчестер Сити» Яя Туре, недавно покинувшего донецкий «Олимпик», подвел итог пребывания ивуарийца в Украине.

«Во-первых, я благодарен президенту «Олимпика» Владиславу Гельзину, который дал возможность Яя пройти стажировку в донецком клубе, начать в нем тренерскую карьеру, поскольку Туре сейчас учится в Киеве, чтобы получить тренерскую лицензию. Было символично, что в донецком «Металлурге» он начинал свою европейскую карьеру игрока, а в донецком «Олимпике» уже начал как тренер. Правда, конечно, хотелось, чтобы его процесс вовлечения в работу как тренера в «Олимпике» был больше, чем получилось. Но как получилось, так получилось.

Возможно, если бы Юрий Калитвинцев использовал опыт Яя, у него бы не было таких никчемных результатов и он не завершил работу в «Олимпике». Многие тренеры почему-то считают, что он мог кого-то «подсидеть». Нет. Это не так. Он только учится на тренера, максимум, может быть помощником, потому что не имеет лицензии Pro. Конечно, он высказывал свое мнение, говорил, кто, по его мнению, «сырой» из игроков «Олимпика» для УПЛ. Как показало время и итог чемпионата, он был во многом прав и сейчас идут изменения в «Олимпике», о которых он говорил.

Уход Яя из «Олимпика» связан исключительно с дальнейшим развитием тренерской карьеры. Есть направления, куда он двигается. Как футболисты ищут, где им выгоднее и лучше, так и тренеры. Поэтому Яя сейчас изучает дальнейшие варианты работы тренером. У него есть предложения, поэтому, думаю, в ближайшие 10 дней этот вопрос решится.

Нужно двигаться дальше, ведь в «Олимпике» Яя Туре работал бесплатно, ничего не получал, но делал первые шаги как молодой специалист, за что спасибо Владиславу Гельзину».

В минувшем сезоне «Олимпик» занял 13-е место в турнирной таблице УПЛ.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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