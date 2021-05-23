Олимпик попрощался с Яя Туре

Ивуарийский специалист покинул тренерский штаб украинской команды

  • 23.05.2021 15:11
  • 920 просмотров
  • 1 комментарий
Олимпик попрощался с Яя Туре
© ФК Олимпик Донецк. Яя Туре

38-летний ивуарийский специалист Яя Туре больше не является членом тренерского штаба донецкого «Олимпика».

Туре проработал в донецком клубе четыре месяца. Именно в «Олимпике» Яя начал свою тренерскую карьеру, успев побыть ассистентом в штабах Игоря Климовского, Юрия Калитвинцева и Романа Санжара.

Яя закончил карьеру игрока в 2020 году. Последним клубом футболиста был китайский «Циндао Хайню».

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 23.05.2021 15:34
    0
    Шкода. Думав, встигне побути головним тренером Олімпіка.
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 23.05.2021 15:34
    0
    Шкода. Думав, встигне побути головним тренером Олімпіка.
    Ссылка
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