Олимпик попрощался с Яя Туре

38-летний ивуарийский специалист Яя Туре больше не является членом тренерского штаба донецкого «Олимпика».
Туре проработал в донецком клубе четыре месяца. Именно в «Олимпике» Яя начал свою тренерскую карьеру, успев побыть ассистентом в штабах Игоря Климовского, Юрия Калитвинцева и Романа Санжара.
Яя закончил карьеру игрока в 2020 году. Последним клубом футболиста был китайский «Циндао Хайню».
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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