Олимпик попрощался с Яя Туре

38-летний ивуарийский специалист Яя Туре больше не является членом тренерского штаба донецкого «Олимпика».

Туре проработал в донецком клубе четыре месяца. Именно в «Олимпике» Яя начал свою тренерскую карьеру, успев побыть ассистентом в штабах Игоря Климовского, Юрия Калитвинцева и Романа Санжара.

Яя закончил карьеру игрока в 2020 году. Последним клубом футболиста был китайский «Циндао Хайню».