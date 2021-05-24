В матче 38-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на выезде обыграл «Анже» со счетом 2:1 и стал чемпионом Франции.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Анжело Фюльжини (Анже).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Бурак Йилмаз (Лилль).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
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Источник — Sport.ua
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