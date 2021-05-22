Анже – Лилль. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 28-го тура французской Лиги 1 «Анже» – «Лилль»:

«Лилль» с 80 очками лидирует в чемпионате Франции, опережая ПСЖ на одно очко. «Анже» с 44 баллами идет 12-м, и они уже решили все задачи в этом сезоне.

Кстати в первом круге «Анже» выиграл на выезде у «Лилля» (2:1). Всего в истории команды встречались 37 раз (19 побед «Анже», 8 викторий «Лилля», 10 ничьих).

Такой шанс «Лилль» не должен упускать в игре с «Анже». Я думаю, что «доги», как и «Атлетико», не упустят такой шанс выиграть внутренний чемпионат. «Лилль» сделает все возможное, чтобы воспользоваться этим шансом и победить в Лиге 1, где играют такие конкуренты, как «ПСЖ», «Монако», «Лион». Я думаю, «Лилль» этот матч уверенно выиграет и станет чемпионом Франции», – сказал Бартулович.

Матч «Анже» – «Лилль» состоится 23 мая. Начало встречи – в 22:00.