Лилль взял трофей во Франции! Звездному ПСЖ не удалось выиграть титул

«Монако» занял третью позицию в чемпионате Франции, опередив «Лион»

  • 24.05.2021 00:04
  • 1895 просмотров
  • 6 комментариев
Лилль взял трофей во Франции! Звездному ПСЖ не удалось выиграть титул
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 мая, прошли поединки 38-го тура чемпионата Франции по футболу.

«Лилль» на выезде победил «Анже» (2:1) и взял главный трофей во Франции. Это 4-й титул команды в истории (1945–46, 1953–54, 2010–11, 2020–21)

А вот звездному «ПСЖ» не удалось выиграть очередное чемпионство, хотя и был обыгран «Брест» (2:0).

«Монако» занял третью позицию в чемпионате Франции, опередив «Лион».

От Франции в еврокубки попали:

  • Лига чемпионов: «Лилль» (83), «ПСЖ» (82), квалификация ЛЧ: «Монако» (78).
  • Лига Европы: «Лион» (76), «Марсель» (60).
  • Лига конференций: «Ренн» (58).

Выбыли из топ-дивизиона: «Ним», «Дижон». А вот «Нант» проведет переходные матчи против «Тулузы».

Лига 1. 38-й тур

  • Анже - Лилль - 1:2
  • Брест - ПСЖ - 0:2
  • Ланс - Монако - 0:0
  • Лион - Ницца - 2:3
  • Мец - Марсель - 1:1
  • Нант - Монпелье - 1:2
  • Реймс - Бордо - 1:2
  • Ренн - Ним - 2:0
  • Сент-Этьен - Дижон - 0:1
  • Страсбур - Лорьян - 1:1

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 24.05.2021 01:01
    0
    Я радий. Як нижче було написано: навіщо зливати нормального тренера? Багато виграли?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 24.05.2021 00:54
    +3
    Псж как было умном так им всегда и будет.
    Ссылка
    az-667
    online
      az-667, 24.05.2021 00:44
    0
    Vladislav Budyachenko, 24.05.2021 00:19
    Два игрока стоят пол миллиарда долларов и не могут выиграть убогую лигу 1
    Поле ровное,мяч круглый...А шо с полмиллиардом делать? Пусть крутят трубочки
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 24.05.2021 00:22
    +5
    Заслужили!
    Ссылка
    Vladislav Budyachenko
    online
      Vladislav Budyachenko, 24.05.2021 00:19
    +6
    Два игрока стоят пол миллиарда долларов и не могут выиграть убогую лигу 1
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
      Виктор Войцеховский, 24.05.2021 00:14
    +4
    Меньше нужно было тренера сливать. Монако в ЛЧ. Возможный соперник Копанки.
    Ссылка
    Vladislav Budyachenko
    online
      Vladislav Budyachenko, 24.05.2021 00:19
    +6
    Два игрока стоят пол миллиарда долларов и не могут выиграть убогую лигу 1
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 24.05.2021 00:22
    +5
    Заслужили!
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 24.05.2021 00:14
    +4
    Меньше нужно было тренера сливать. Монако в ЛЧ. Возможный соперник Копанки.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 24.05.2021 00:54
    +3
    Псж как было умном так им всегда и будет.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 24.05.2021 01:01
    0
    Я радий. Як нижче було написано: навіщо зливати нормального тренера? Багато виграли?
    Ссылка
    az-667
    online
      az-667, 24.05.2021 00:44
    0
    Vladislav Budyachenko, 24.05.2021 00:19
    Два игрока стоят пол миллиарда долларов и не могут выиграть убогую лигу 1
    Поле ровное,мяч круглый...А шо с полмиллиардом делать? Пусть крутят трубочки
    Ссылка
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