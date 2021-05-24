Лилль взял трофей во Франции! Звездному ПСЖ не удалось выиграть титул

В воскресенье, 23 мая, прошли поединки 38-го тура чемпионата Франции по футболу.

«Лилль» на выезде победил «Анже» (2:1) и взял главный трофей во Франции. Это 4-й титул команды в истории (1945–46, 1953–54, 2010–11, 2020–21)

А вот звездному «ПСЖ» не удалось выиграть очередное чемпионство, хотя и был обыгран «Брест» (2:0).

«Монако» занял третью позицию в чемпионате Франции, опередив «Лион».

От Франции в еврокубки попали:

Лига чемпионов: «Лилль» (83), «ПСЖ» (82), квалификация ЛЧ: «Монако» (78).

«Лилль» (83), «ПСЖ» (82), квалификация ЛЧ: «Монако» (78). Лига Европы: «Лион» (76), «Марсель» (60).

«Лион» (76), «Марсель» (60). Лига конференций: «Ренн» (58).

Выбыли из топ-дивизиона: «Ним», «Дижон». А вот «Нант» проведет переходные матчи против «Тулузы».

Лига 1. 38-й тур

Анже - Лилль - 1:2

Брест - ПСЖ - 0:2

Ланс - Монако - 0:0

Лион - Ницца - 2:3

Мец - Марсель - 1:1

Нант - Монпелье - 1:2

Реймс - Бордо - 1:2

Ренн - Ним - 2:0

Сент-Этьен - Дижон - 0:1

Страсбур - Лорьян - 1:1

Турнирная таблица