Лилль взял трофей во Франции! Звездному ПСЖ не удалось выиграть титул

В воскресенье, 23 мая, прошли поединки 38-го тура чемпионата Франции по футболу.
«Лилль» на выезде победил «Анже» (2:1) и взял главный трофей во Франции. Это 4-й титул команды в истории (1945–46, 1953–54, 2010–11, 2020–21)
А вот звездному «ПСЖ» не удалось выиграть очередное чемпионство, хотя и был обыгран «Брест» (2:0).
«Монако» занял третью позицию в чемпионате Франции, опередив «Лион».
От Франции в еврокубки попали:
- Лига чемпионов: «Лилль» (83), «ПСЖ» (82), квалификация ЛЧ: «Монако» (78).
- Лига Европы: «Лион» (76), «Марсель» (60).
- Лига конференций: «Ренн» (58).
Выбыли из топ-дивизиона: «Ним», «Дижон». А вот «Нант» проведет переходные матчи против «Тулузы».
Лига 1. 38-й тур
- Анже - Лилль - 1:2
- Брест - ПСЖ - 0:2
- Ланс - Монако - 0:0
- Лион - Ницца - 2:3
- Мец - Марсель - 1:1
- Нант - Монпелье - 1:2
- Реймс - Бордо - 1:2
- Ренн - Ним - 2:0
- Сент-Этьен - Дижон - 0:1
- Страсбур - Лорьян - 1:1
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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