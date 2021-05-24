Ничья с привкусом недосказанности

Накануне в Харькове сборная Украины провела первый товарищеский поединок, который содержится в плане подготовки команды к финальной части Евро-2020. В этом матче помочь «сине-желтым» не могли легионеры, а потому Андрею Шевченко представилась хорошая возможность посмотреть, на что же способна его команда без лидеров, коими являются Александр Зинченко, Руслан Малиновский и Роман Яремчук.

На игру с Бахрейном украинцы вышли с номинальной расстановкой 4-3-3, где Марлос и Зубков выполняли функции фланговых нападающих, периодически меняясь друг с другом позициями. В центре поля с первых минут вышли Макаренко и Шапаренко, а во второй половине встречи первого заменил 18-летний дебютант сборной Судаков. На острие атаки оказался одинокий Артем Беседин, которому, забегая вперед, полноценно заменить Яремчука не удалось.

В целом игра полностью шла под диктовку сборной Украины. Наша команда имела ощутимый перевес во владении мячом (72% против 28%), но слишком долго «раскачивалась». Стоит сказать, что за стартовые 30 минут наши нанесли по воротам соперника лишь два удара, в то время как бахрейнцы – один. На исходе получаса в игре, вроде как, окончательно наметился перелом в пользу «сине-желтых». Хороший шанс имел Артем Беседин, но форвард «Динамо», оказавшись в неплохой позиции и перед двумя игроками обороны, предпочел пробить (к тому же, очень неточно) вместо того, чтобы попробовать сыграть тоньше и отдать пас направо в свободную зону под забегание Марлосу.

Увы, как показал дальнейший ход поединка, у Беседина видение игры в завершающей фазе атак несколько расходился с действиями партнеров. Например, уже спустя три минуты у Артема опять был весьма неоднозначный эпизод, в котором он принял решение пробить. В этот момент перед игроком находилось фактически три игрока команды-соперницы, а потому рассчитывать в этом случае можно было разве что на рикошет, но никак не на что-то продуманное и взвешенное. Почему Беседин не рискнул вновь-таки сыграть более тонко и попробовать найти в центре штрафной имеющего шанс ускользнуть от опеки Шапаренко, либо же просто продолжить розыгрыш и откатить мяч на Зубкова – вопрос риторический…

Не имея возможности выходить на оперативное пространство и находить хорошими передачами партнеров, Беседин окончательно потерялся на поле. За отведенный ему тайм форвард отличился тремя ударами, лишь один из которых пришелся в створ. Степень опасности, которая исходила от форварда сборной Украины в этом матче красноречиво передает суммарный показатель ожидаемых голов игрока в поединке – 0,16xG.

Поэтому решение заменить Беседина на Довбика во втором тайме, которое принял Шевченко, выглядело абсолютно логичным. Форварду «Днепра-1» уже на 68-й минуте удалось создать момент, который был наиболее опасным в матче. Марлос заметил подключение партнера и блестящим пасом вывел того на свободное пространство. Таких моментов у Беседина в первом тайме не было, а потому этот эпизод выглядел просто «глотком свежего воздуха» в игре сборной Украины. Увы, исполнительское мастерство уже в завершающей фазе атаки подвело Довбика и, обведя голкипера, он вместо пустых ворот попал в штангу с внешней ее стороны…

Вообще находить свободные зоны в практически «автобусных» защитных построениях гостей игрокам сборной Украины удавалось крайне редко. Именно поэтому нашим частенько приходилось пробивать с дальних дистанций (8 из 25 ударов «сине-желтых» были произведены из-за пределов штрафной площади).

Почему наши игроки шли на дальние удары, выглядевшие, откровенно говоря, малоперспективными? Достаточно оценить момент Цыганкова на 76-й минуте. Сместившись с правого фланга в центр, вингер «Динамо» в очередной раз обнаружил, что ему попросту не на кого отдавать передачу. Оказавшиеся в штрафной Марлос и Довбик фактически были плотно взяты в кольцо обороняющейся группой соперника, состоящей сразу из семи (!) футболистов. Поэтому последовал довольно прогнозируемый для вратаря удар в дальний угол, с которым Лутфалла справился без особых проблем.

Игра против Бахрейна вообще слишком напоминала мартовский поединок сборной Украины в отборочном цикле на чемпионат мира-2022 против команды Казахстана. Тогда, напомним, все завершилось ничьей 1:1 при тотальном превосходстве команды Шевченко во владении мячом (71% на 29%), ударам (26:5), в том числе и в створ (9:2). С Бахрейном «сине-желтые» также имели тотальное превосходство во владении, детальнее о котором упоминалось выше, да и по ударам лидировали очень уверенно (25:7 – всего, 8:1 – в створ).

Важно отмечать и то, что в поединке против Бахрейна, как и ранее против Казахстана, Украина переиграла соперника в качестве ведения единоборств. Накануне в Харькове наши футболисты выиграли 57% дуэлей, оставив за соперником лишь 40%. Поэтому в обороне особых проблем с самоотдачей не возникало даже в матче, когда ситуация не способствовала к постоянному пребыванию игроков этого амплуа в тонусе.

Другой вопрос, что от позиционных ошибок наши были не застрахованы. Одну из них на 74-й минуте совершил Анатолий Трубин. Молодой голкипер, успевший после игры извиниться за свою ошибку, неосмотрительно пошел навстречу игроку, которого защитнику уже оттесняли в сторону от ворот. В итоге Трубин и в мяч не сыграл, и оппонента «уронил», что привело к назначению 11-метрового, а за ним – и к голу в ворота сборной Украины.

Вообще игра Трубина выглядела нервной и несбалансированной. Молодой вратарь часто попадал в «запару» под прессингом игроков сборной Бахрейна (!), и предпочитал выносить мяч от ворот длинными передачами. Однозначного успеха в этом компоненте Трубин не достиг, ведь лишь 5 его лонгболлов из 9-ти в конечном итоге нашли нужного адресата в виде партнера по команде. Обрезки же позволяли команде Бахрейна пытаться быстро переходить из обороны в атаку, и выглядеть за счет этого относительно остро у ворот нашей сборной.

Оказавшись в положении отыгрывающейся стороны, Украина долгое время не могла придумать, как взломать эшелонированную оборону оппонента. Сработало в итоге то средство, которое в середине второго тайма изобрели Марлос с Довбиком – врывание из-за спин защитников в свободную зону. На первой компенсированной минуте Довбик отлично принял мяч на грудь в штрафной, мгновенно развернулся и прострелил в центр штрафной, куда на «пятачок» выбежал Цыганков. Защитник и вратарь Бахрейна не рискнули пойти на перехват, а потому мяч долетел до вингера «Динамо», который ударом с пары метров по фактически пустым воротам и позволил Украине уйти с поля непобежденной.

Именно такие нестанлартные эпизоды, как с Довбиком на 68-й минуте и Цыганковым в компенсированное время, способны приносить результат в матчах с командами вроде Бахрейна и Кахастана, которые глубоко садятся в оборону и стараются действовать против наших в финальной трети за счет численного большинства. В финальной части Евро-2020 с Украиной в схожей манере способны сыграть представители Северной Македонии, потому две крайние игры, в том числе и вчерашняя, дают немало пищи для размышлений тренерскому штабу «сине-желтых».

Что стоит выделить из однозначно положительных моментов: Украина, даже несмотря на отсутствие лидеров команды, сохранила свой рисунок игры. Вышедшие на поле игроки, за исключением, возможно, лишь Артема Беседина, четко понимали, какой футбол хочет видеть от них тренерский штаб Андрея Шевченко. Поэтому у нас хватало и комбинаций, и выигранных единоборств, и движения.

Очевидно, что команда, находясь под нагрузкой, была не способна выдать свой лучший матч против Бахрейна, но этого от нее и не требовалось. Куда важнее, чтобы результат и красивую игру «сине-желтые» припасли для всех нас непосредственно на финальную часть Евро-2020, по выступлениям на котором мы уже и будем делать более масштабные выводы…