ТРУБИН: «Все видели, что я провалил игру. Хочу извиниться за свою ошибку»

Вратарь сборной Украины – о матче с Бахрейном

  • 23.05.2021 23:31
  • 3018 просмотров
  • 20 комментариев
ТРУБИН: «Все видели, что я провалил игру. Хочу извиниться за свою ошибку»
© УАФ

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против команды Бахрейна (1:1).

- Хочу извиниться перед болельщиками и партнерами по команде за свою игру. Все видели, что я ее провалил. Плюс была ошибка в моменте с пенальти. Этот результат, в большей степени, на моей вине. Из-за этой глупой ошибки пропустили, а потом начали спешить отыграться. А в целом хорошо играли, в частности во втором тайме. В первой половине контролировали мяч, а потом чуть тяжело было после недельного цикла по две тренировки было. Но играли неплохо.
 
- В моменте с нарушением в штрафной не нужно было выходить на мяч? 
- Да, потому что мяч уходил в сторону, не было опасности, наш защитник сопровождал соперника. Не надо было туда идти, а оставаться в воротах и держать позицию.
 
- Сегодня не было некоторых лидеров. Насколько это повлияло на структуру игры?
- Отсутствовали наши лидеры, но на их позиции вышли квалифицированные ребята, которые могут их заменить. Я не думаю, что в этом проблема. 
 
- 1:1 с Бахрейном будет давить психологически?
- В любом матче важен результат, это будет хороший урок. Лично для меня точно. Нужно еще лучше работать, еще качественнее тренироваться и готовиться к матчам. 
 
- С чем связана ваша ошибка?
- Это неправильная оценка ситуации. Все ошибаются, но вратарская ошибка заметна всем, потому что в 99% это гол. 
 
Хочу сказать огромное спасибо за поддержку, давно такой ее не было. Столько людей пришло. Играть при почти заполненном стадионе – кайф.

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Источник — Великий футбол

(17 голосов)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 24.05.2021 00:46
    +1
    Ще такого воротника не видел я в истории сборной. Деревянный, неуверенный, на выходах ноль полнейший
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    Andy_P
    online
      Andy_P, 24.05.2021 00:38
    +1
    ТРУБИН: «Все видели, что я провалил игру. Хочу извиниться за свою ошибку»
    Не нужно извинений - и так понятно, что занял в сборной не своё место, а место Резника. Но взять вратаря из переферийной Ворсклы, а не взять из Шахтёра - это в Украине на грани фантастики.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 24.05.2021 00:33
    0
    Rash VM, 24.05.2021 00:15
    Как долбо...б пошел на перехват, чуть "бахрейнчанина" чуть не умочил и себе левое яйцо чуть не отбил. А потом : я извиняюсь. Это тебе что чемпионат на район.? бл....
    Просто в УПЛ такое им не свистят
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    Face Control
    online
      Face Control, 24.05.2021 00:22
    -1
    Alexander Киев, 23.05.2021 23:36
    Все приходит с опытом и хорошо что такие моменты в товарищеском матче. Будет уроком! Удачи лучшему вратарю Украины, ты наше будущее
    Ссылка
    Rash VM
    online
      Rash VM, 24.05.2021 00:15
    +1
    Как долбо...б пошел на перехват, чуть "бахрейнчанина" чуть не умочил и себе левое яйцо чуть не отбил. А потом : я извиняюсь. Это тебе что чемпионат на район.? бл....
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 24.05.2021 00:13
    -7
    Совы что вы здесь сопли розвешали ваш микола еще хуже себе привез.
    А бущан без ляпов не играет!!!
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    Гагик Пердонян
    online
      Гагик Пердонян, 24.05.2021 00:06
    +2
    молодец что умеет признавать свои ошибки - первый шаг к исправлению ошибок это их признание
    Ссылка
    Maks-7777_
    online
      Maks-7777_, 24.05.2021 00:03
    -7
    Павел СН, 23.05.2021 23:53
    уроки пускай себе в своей ШЛЮХАтерской помойке учит, а для украинской сборной пускай забудет дорогу
    Дырявый опущенец,это ты про Муфлоненко подзаборного и дырки Бущана ,где они не товорняке наплужили ,а лишили сборную победы ана отборе ЧМ с финами ,так что завали хавало и не позорься
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 23.05.2021 23:53
    -2
    Alexander Киев, 23.05.2021 23:36
    Все приходит с опытом и хорошо что такие моменты в товарищеском матче. Будет уроком! Удачи лучшему вратарю Украины, ты наше будущее
    уроки пускай себе в своей ШЛЮХАтерской помойке учит, а для украинской сборной пускай забудет дорогу
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.05.2021 23:53
    +3
    Трубін вийшов на гру вже блідим, руки та ноги тремтіли.
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 23.05.2021 23:48
    +7
    Я всех прощаю , извиняйтесь в каждом матче ......
    Это цирк или спорт?
    Проиграли - извините с кучей соплей...
    На.х...уй этот цирк, дуроломы!
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 23.05.2021 23:47
    +6
    Трубіна вже можна в Реал до Луніна- два топових баночника🤣🤣🤣
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 23.05.2021 23:46
    -4
    joe777., 23.05.2021 23:40
    Кусок донецкого говна
    Хорошо, что ты, Шпрот, трезво оцениваешь себя
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 23.05.2021 23:45
    -1
    бомж---а в игре с олимпиком---за такое наказали гельзина----бумеранг возвратился в кротовскую норку
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 23.05.2021 23:44
    +9
    За такі фоли Трубіна в ЧУ ( Олімпік , ау!!!) пенальті не дають, ось боком і вилізло.
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 23.05.2021 23:43
    +2
    Опыта нужно набираться в ржавом корыте, а не в сборной.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 23.05.2021 23:40
    -6
    zelia73, 23.05.2021 23:38
    засунь свои бомжацкие извинения в свою кротячую норку
    Лечись
    P.s начинай создавать новый аккаунт, этот будет забанен. Не благодари
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 23.05.2021 23:40
    -8
    Кусок донецкого говна
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 23.05.2021 23:38
    -8
    засунь свои бомжацкие извинения в свою кротячую норку
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 23.05.2021 23:36
    -11
    Все приходит с опытом и хорошо что такие моменты в товарищеском матче. Будет уроком! Удачи лучшему вратарю Украины, ты наше будущее
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 23.05.2021 23:44
    +9
    За такі фоли Трубіна в ЧУ ( Олімпік , ау!!!) пенальті не дають, ось боком і вилізло.
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 23.05.2021 23:48
    +7
    Я всех прощаю , извиняйтесь в каждом матче ......
    Это цирк или спорт?
    Проиграли - извините с кучей соплей...
    На.х...уй этот цирк, дуроломы!
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 23.05.2021 23:47
    +6
    Трубіна вже можна в Реал до Луніна- два топових баночника🤣🤣🤣
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.05.2021 23:53
    +3
    Трубін вийшов на гру вже блідим, руки та ноги тремтіли.
    Ссылка
    Гагик Пердонян
    online
      Гагик Пердонян, 24.05.2021 00:06
    +2
    молодец что умеет признавать свои ошибки - первый шаг к исправлению ошибок это их признание
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 23.05.2021 23:43
    +2
    Опыта нужно набираться в ржавом корыте, а не в сборной.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 24.05.2021 00:46
    +1
    Ще такого воротника не видел я в истории сборной. Деревянный, неуверенный, на выходах ноль полнейший
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 24.05.2021 00:38
    +1
    ТРУБИН: «Все видели, что я провалил игру. Хочу извиниться за свою ошибку»
    Не нужно извинений - и так понятно, что занял в сборной не своё место, а место Резника. Но взять вратаря из переферийной Ворсклы, а не взять из Шахтёра - это в Украине на грани фантастики.
    Ссылка
    Rash VM
    online
      Rash VM, 24.05.2021 00:15
    +1
    Как долбо...б пошел на перехват, чуть "бахрейнчанина" чуть не умочил и себе левое яйцо чуть не отбил. А потом : я извиняюсь. Это тебе что чемпионат на район.? бл....
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 24.05.2021 00:33
    0
    Rash VM, 24.05.2021 00:15
    Как долбо...б пошел на перехват, чуть "бахрейнчанина" чуть не умочил и себе левое яйцо чуть не отбил. А потом : я извиняюсь. Это тебе что чемпионат на район.? бл....
    Просто в УПЛ такое им не свистят
    Ссылка
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