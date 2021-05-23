ТРУБИН: «Все видели, что я провалил игру. Хочу извиниться за свою ошибку»

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против команды Бахрейна (1:1).
- Хочу извиниться перед болельщиками и партнерами по команде за свою игру. Все видели, что я ее провалил. Плюс была ошибка в моменте с пенальти. Этот результат, в большей степени, на моей вине. Из-за этой глупой ошибки пропустили, а потом начали спешить отыграться. А в целом хорошо играли, в частности во втором тайме. В первой половине контролировали мяч, а потом чуть тяжело было после недельного цикла по две тренировки было. Но играли неплохо.
- В моменте с нарушением в штрафной не нужно было выходить на мяч?
- Да, потому что мяч уходил в сторону, не было опасности, наш защитник сопровождал соперника. Не надо было туда идти, а оставаться в воротах и держать позицию.
- Сегодня не было некоторых лидеров. Насколько это повлияло на структуру игры?
- Отсутствовали наши лидеры, но на их позиции вышли квалифицированные ребята, которые могут их заменить. Я не думаю, что в этом проблема.
- 1:1 с Бахрейном будет давить психологически?
- В любом матче важен результат, это будет хороший урок. Лично для меня точно. Нужно еще лучше работать, еще качественнее тренироваться и готовиться к матчам.
- С чем связана ваша ошибка?
- Это неправильная оценка ситуации. Все ошибаются, но вратарская ошибка заметна всем, потому что в 99% это гол.
Хочу сказать огромное спасибо за поддержку, давно такой ее не было. Столько людей пришло. Играть при почти заполненном стадионе – кайф.
Источник — Великий футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Не нужно извинений - и так понятно, что занял в сборной не своё место, а место Резника. Но взять вратаря из переферийной Ворсклы, а не взять из Шахтёра - это в Украине на грани фантастики.
А бущан без ляпов не играет!!!
Это цирк или спорт?
Проиграли - извините с кучей соплей...
На.х...уй этот цирк, дуроломы!
P.s начинай создавать новый аккаунт, этот будет забанен. Не благодари
Это цирк или спорт?
Проиграли - извините с кучей соплей...
На.х...уй этот цирк, дуроломы!
Не нужно извинений - и так понятно, что занял в сборной не своё место, а место Резника. Но взять вратаря из переферийной Ворсклы, а не взять из Шахтёра - это в Украине на грани фантастики.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.