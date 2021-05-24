Катерина Бондаренко завершила борьбу в квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№225 WTA) завершила борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В четвертьфинале отбора украинка уступила первой ракетке Грузии Мариам Болквадзе (№220 WTA).



Ролан Гаррос. Четвертьфинал квалификации

Катерина Бондаренко (Украина) – Мариам Болквадзе (Грузия) – 4:6, 3:6



В следующем раунде квалификации Болквадзе сразится против Веры Звонаревой из России или Франчески Джонс из Великобритании.



Отметим, что лучший результат Катерины Бондаренко в рамках Открытого чемпионата Франции – 3-й раунд основы (2009).