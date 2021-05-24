Катерина Бондаренко завершила борьбу в квалификации Ролан Гаррос

В первом матче отбора украинка проиграла Мариам Болквадзе из Грузии

  • 24.05.2021 12:57
  • 376 просмотров
  • 1 комментарий
Катерина Бондаренко завершила борьбу в квалификации Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№225 WTA) завершила борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В четвертьфинале отбора украинка уступила первой ракетке Грузии Мариам Болквадзе (№220 WTA).
 
Ролан Гаррос. Четвертьфинал квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Мариам Болквадзе (Грузия) – 4:6, 3:6
 
В следующем раунде квалификации Болквадзе сразится против Веры Звонаревой из России или Франчески Джонс из Великобритании.
 
Отметим, что лучший результат Катерины Бондаренко в рамках Открытого чемпионата Франции – 3-й раунд основы (2009).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dadlismit
    online
      dadlismit, 24.05.2021 13:06
    +1
    Катерине пора на пенсию
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 24.05.2021 13:06
    +1
    Катерине пора на пенсию
    Ссылка
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