Катерина Бондаренко завершила борьбу в квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№225 WTA) завершила борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В четвертьфинале отбора украинка уступила первой ракетке Грузии Мариам Болквадзе (№220 WTA).
Ролан Гаррос. Четвертьфинал квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Мариам Болквадзе (Грузия) – 4:6, 3:6
В следующем раунде квалификации Болквадзе сразится против Веры Звонаревой из России или Франчески Джонс из Великобритании.
Отметим, что лучший результат Катерины Бондаренко в рамках Открытого чемпионата Франции – 3-й раунд основы (2009).
Источник — Sport.ua
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